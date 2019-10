Brandweer waarschuwt kattenbaasjes met inductiekookplaat: ‘Zet ‘m op kinderslot’

Het komt waarschijnlijk vaak genoeg voor dat jij niet thuis bent, maar je kat wel. Dan zorg je er uiteraard voor dat er voldoende water in z’n drinkbakje zit, maar wat je ook niet moet vergeten, is de inductiekookplaat vergrendelen.

Niet alleen als je de deur uitgaat, maar eigenlijk in alle gevallen – tenzij je aan het koken bent, natuurlijk – is het volgens de brandweer van Oost-Brabant verstandig om een inductiekookplaat op kinderslot te zetten. Er zijn namelijk meerdere meldingen binnengekomen van brandjes die veroorzaakt zijn doordat een kat op een kookplaat is gesprongen.

Kinderslot

“Zet je inductiekookplaat op kinderslot. Dan kan je huisdier het niet onbewust activeren”, klinkt het advies van brandweer Tim Renders op Radio 2. “Als je geen kinderslot hebt, zorg dan dat er niets op staat. Dat is het verstandigste wat je kunt doen, want we krijgen regelmatig oproepen binnen van kleine brandjes die zijn veroorzaakt door een kat die op avontuur trekt.”

Lees ook

Dit zijn de populairste honden- en kattennamen van het moment



Pan met olie

Afgelopen week was het nog raak in het Vlaamse Aarschot. Daar werd donderdag een brand veroorzaakt door een kat die op de elektrische kookplaat was gesprongen. De pan met olie die op dat moment nog op het fornuis stond, vatte vlam. Gelukkig konden de kattenbaasjes de brand zelf onder controle krijgen en bleef de schade in dat geval beperkt. Maar je weet wat ze zeggen: better safe than sorry!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.