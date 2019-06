‘Ik Vertrek’-koppel krijgt tweede seizoen ‘Chateau Meiland’

De twee vormen misschien wel het bekendste ‘Ik Vertrek’-koppel ooit: Martien en Erica krijgen een tweede seizoen van hun eigen realityshow ‘Chateau Meiland’. “Het is eindelijk zover, we kunnen bekendmaken: een tweede serie van Chateau Meiland komt eraan”, laat Martien Meiland weten in een video op Instagram.

Lees ook: #Hilarisch: kijkers ‘Chateau Meiland&’ genieten volop van eerste aflevering

Chateau Meiland

In de SBS6-serie is wekelijks te zien hoe Martien en Erica met hun gezin een kasteel verbouwen in de stad Limoges en er een bed & breakfast van willen maken. Dit avontuur beleven ze samen met hun dochter Maxime, haar anderhalf jaar oude baby Claire en huisvriendin Caroline. In seizoen twee van de realityshow kunnen we zien hoe het de gasten bevalt bij de familie Meiland.

Ik vertrek

We kennen Martien en Erica dankzij hun deelname aan het programma ‘Ik vertrek’ zo’n twaalf jaar geleden. Hier wisten ze een ander Frans kasteel al om te toveren tot een bed & breakfast, maar dat ging niet geheel soepel. De relatie van de twee liep namelijk stuk, waarna ze terugkeerden naar Nederland. Martien kondigde zijn coming-out aan en ook Erica vond een nieuwe liefde. Toch trouwde het stel in januari opnieuw, nadat bleek dat niet zonder elkaar konden.

Het is nog niet bekend wanneer SBS6 het tweede seizoen van Chateau Meiland gaat uitzenden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP