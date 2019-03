Leuk! Dit ‘Ik Vertrek’-koppel krijgt een eigen realityshow op SBS6

Martien en Erica, bekend van het programma ‘Ik Vertrek’, gaan opnieuw de uitdaging aan in Frankrijk: Chateau Meiland. En extra leuk: dit keer kunnen we het hele avontuur volgen in hun eigen realityshow op SBS6.

De twee vormen misschien wel het bekendste ‘Ik Vertrek’-koppel ooit. Ruim tien jaar na hun eerste emigratie naar Frankrijk durven ze het opnieuw aan. “Over tien jaar doen we het niet meer, dus dit was het moment”, vertelt Martien aan Shownieuws.

Opnieuw getrouwd

Tijdens hun deelname aan de serie ‘Ik Vertrek’ verhuisde het koppel naar Frankrijk om daar een bed & breakfast te starten. De relatie liep helaas stuk en de twee keerden terug naar Nederland. Martien kondigde zijn coming-out aan en ook Erica vond een nieuwe liefde. Toch trouwde het stel in januari opnieuw nadat bleek dat niet zonder elkaar konden. Hoewel de relatie puur platonisch is, zijn ze klaar voor de volgende stap. En dat wordt met alle plezier gevolgd door de camera’s van SBS6.

Realityshow

“Na Ik Vertrek is het bij mij altijd blijven kriebelen om het nog eens te proberen in Frankrijk”, aldus Erica in een interview. “Het is zo’n bijzondere belevenis. Vooral omdat je leven een totaal andere invulling krijgt. Alles wat je ziet, meemaakt en de mensen die je ontmoet; dat maakt zoveel impact. Dat vergeet je de rest van je leven niet meer. In februari vertrekken we opnieuw om een chateau om te toveren tot een bed & breakfast.” Oudste dochter Montana blijft deze keer thuis en heeft de taak gekregen de winkel van haar ouders draaiende te houden.

Wanneer het programma wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

