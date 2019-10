Of je het populaire programma nou kijkt of niet, om de familie Meiland kan niemand meer heen. Maar het lijkt erop dat Martien en zijn gezin concurrentie krijgen van een ander duo dat bekend geworden is door ‘Ik vertrek’. Over wie we het hebben? Hans en Karin, het stel dat Nederland achter zich liet voor het zonnige Bonaire.

Als we Wilfred Genee mogen geloven, treden Hans en Karin in de voetsporen van de Meilandjes. Toen de presentator van Veronica Inside het stel namelijk telefonisch feliciteerde met het nieuwe programma, wist Hans niet goed wat hij moest zeggen. “Hoe weet je dat?”, stamelde hij.

Scheetjes

Uiteindelijk kon Hans niet anders dan toegeven dat er inderdaad sprake was van plannen voor een programma met de Scheetjes – de bijnaam die het stel gekregen heeft door hun gezamenlijke stopwoordje – in de hoofdrol. Wanneer we het programma kunnen verwachten en op welke zender het uitgezonden wordt, is nog niet bekend. Wel heeft Hans een voorkeur voor de omroep AVROTROS. Dus AVROTROS, lezen jullie mee?

Tegenvaller

Hans en Karin kennen we van Ik vertrek als het koppel dat Nederland verruilde voor het zonovergoten Bonaire. Zonder ook maar een huis of grond te hebben bezichtigd, stapten ze in het vliegtuig met het plan een mini-adventuregolfbaan te beginnen op het eiland. Het zou allemaal wel loslopen, dachten de twee, maar niets bleek minder waar. Veel natuurgebieden bleken beschermd te zijn, waardoor het vinden van een geschikte locatie erg lastig was.

Toch gelukt

Na een tijdje mocht het toch baten voor het stel. “Het zoeken naar grond viel ons zo tegen. Te duur of het mocht niet op bepaalde plekken, maar we zijn zo dankbaar dat we nu een mooi stuk grond van 2700 vierkante meter in erfpacht hebben gekregen”, vertelde Karin begin 2018. “Op dit moment zijn we druk met de bouw van het huis en gaan we hopelijk over twee weken met de aanleg van de golfbaan beginnen.”

Grootse plannen

Ook deelde Karin destijds hun plannen voor de mini-adventuregolfbaan. “Het is de bedoeling om pannenkoeken te gaan maken en dat we kinderfeestjes kunnen geven. Ook komt er een kinderspeeltuin en op het zonnedek twee jacuzzi’s waar je lekker kan relaxen. We hebben dus nog veel te doen.”

