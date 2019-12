Het lange wachten werd zaterdagavond eindelijk beloond met een gloednieuwe aflevering van ‘Ik vertrek’. In de uitzending was de familie Freeling te zien, een heerlijk excentriek stel uit Rotterdam dat samen met hun kids om een aandoenlijke reden naar Italië wilde verhuizen.



“Waarom zou je altijd op dezelfde plek blijven wonen? De wereld is heel groot en rond”, concludeert meneer Myron Freeling. Hun verhuizing naar Italië zien ze als een soort next level in hun leven. Samen met zijn vrouw Dora en hun twee kinderen Qing (5) en Ramses (1) gaat hij uit een eeuwenoude boerderij een camping met 25 plaatsen plus een sanitairgebouw uit de grond stampen. Gasten kunnen een eigen tent meebrengen of in de ’glamping’-tenten verblijven.

‘Vet vreemdgegaan’

Terwijl Myron alvast naar de Italiaanse regio Le Marche vertrekt, blijft Dora nog even met hun twee zoons in Rotterdam. Ze heeft geen goede ervaringen met een lange afstandsrelatie, want ze is eerder “vet vreemdgegaan” in zo’n situatie. Maar toen waren er nog geen huis of kinderen, vertelt ze stellig.

Verlangen

En o, wat wil ze haar sexy man toch weer graag in de armen sluiten. Hijzelf vindt z’n verschijning “helemaal vies en klef”. Hoed, vieze broek, stinkend naar zweet. Maar “ik hou gewoon van”, zegt Dora, starend naar Myron. “Maakt mij niet uit. Hoe natter, hoe beter.” Dit soort passages maakte het voor de kijkers thuis lichtelijk ongemakkelijk.

En dit op NPO1 op een zaterdagavond 😳. Ik zat te kijken met mijn 16 jarige dochter die er zelfs redelijk ongemakkelijk van werd. Dora lust er wel pap van. Dussss #IkVertrek — Margo (@margolangelaar) December 14, 2019

Geen zes, maar acht maanden

Zoals dat gaat in (bijna) iedere aflevering, is er behoorlijk wat gedoe. Pas twee maanden nadat de bedoeling was, konden ze hun eerste gasten ontvangen. Financieel is het ook moeilijk. Ze hebben zelfs hun huis in Rotterdam moeten verkopen om te kunnen (over)leven van de overwaarde. En hun jongetjes lijken ook nog niet erg te kunnen aarden in het vreemde land.

Zó gaat het nu

“Het afgelopen jaar was een rollercoaster aan ervaringen, een gescheiden emigratie, een huis verbouwen en een camping uit de grond stampen, tussendoor trouwen, huis in Rotterdam verkopen, je eerste seizoen draaien en emigreren met twee jonge kinderen”, vertelt het stel nu op de website van AVROTROS. “En dan leef je opeens het leven waarvan je nooit wist hoe dat echt zou zijn. Op het platteland, in een dorp en een land waarvan je de taal nog niet goed beheerst. Dat is wennen, voor ons allemaal.” En waar het eerst voor de jongetjes behoorlijk lastig leek te zijn, heeft Myron daar nu goed nieuws over: “Ramses banjert er eigenlijk het makkelijkst doorheen.”

Relatie

“De emigratie heeft veel effect op onze relatie. We hebben echt even de tijd nodig gehad om tot een taakverdeling te komen en daar ook in te berusten. In Rotterdam werkten we allebei fulltime. Nu zijn we fulltime met elkaar. We vinden allebei overal ook wat van. Kon je eerst even uithuilen bij elkaar als er frustraties waren over werk, nu maak je even een wandeling of stort je je op het werk. Gelukkig is er veel ruimte, ook om je af en toe even af te zonderen. Sinds de kinderen naar school en de opvang zijn, genieten we er wel weer erg van om samen aan de slag te gaan.”

Yoga en koffie

“Onze sociale kring is wel veel kleiner dan in Rotterdam. Er is een Nederlandse community hier, veel van hen runnen een B&B of een camping. Aan het einde van het seizoen hadden we met hen een afsluitende barbecue en Sinterklaas vieren we met Michel en Claire en Wim en Elsemarijn. Inmiddels ga ik na de yoga ook een koffie drinken met Simone, de politieagente van het dorp. Je moet echt je best doen om ook hier weer een kring op te bouwen. En hoe hartelijk Italianen ook zijn, ze zijn ook erg gericht op de familie.”

‘Wat doe ik die jongen aan?’

Als we Ramses naar de opvang brengen zijn we een uur onderweg met de auto. In Nederland was het twee minuten op de fiets. En dan met Qing, ik weet nog dat ik in Nederland zei: ik doe hem toch niets ergs aan. Maar hier denk ik wel eens als we een moeilijk momentje hebben: wat doe ik die jongen aan? In Nederland gingen we naar speeltuinen, musea, bibliotheek, dierentuin, kinderboerderij. Hier heb je dat niet. Voor Ramses is het een groot feest. Hij is veel en lang buiten. Met het goede weer en lekkere eten is hij helemaal in zijn sas.” Qing maakt nu grote sprongen, maar het begin was het lastig voor hem op school. De overgang was zo groot en hij was vier maanden niet naar school geweest. Gelukkig heeft hij nu vriendjes en een meisje die hij erg leuk vindt en gebruikt regelmatig Italiaanse woorden tussendoor.

Erg trots

Het stel kijkt heel erg uit naar het tweede seizoen. Maar “als je ons zou vragen wat we achteraf gezien anders zouden hebben gedaan, dan hadden we met Qing graag wat taallessen gevolgd in de vakantie in Italië.” Zodat de overgang naar school iets minder hard zou zijn voor hem. “Misschien was een au-pair handig geweest zodat ook Dora wat meer aan de camping en het huis kon werken”, aldus Myron.

Avontuur

“Uiteindelijk hebben we gedaan wat we konden, we zijn eigenlijk best trots dat we in zo’n korte tijd zoveel werk hebben verzet samen. Op dit moment zouden we niets liever willen dan bouwen aan ons paradijsje op aarde en wat boekingen voor de zomer. Wat we over vijf jaar gaan doen zien we dan wel, voorlopig is er nog genoeg werk aan de winkel en hebben we het naar ons zin! Inmiddels weten we dat het leven op het platteland en dichtbij de natuur ons goed bevalt. Het avontuur lonkt altijd.”

