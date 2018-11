Dit is het ideale aantal kinderen dat je volgens je sterrenbeeld zou moeten hebben

Je sterrenbeeld verklapt een hoop over je persoonlijkheid. Niet alleen kunnen bepaalde karaktereigenschappen eraan gelinkt kunnen worden, maar zou het zelfs iets zeggen over de ideale grootte van jouw gezin.

Het krijgen van kinderen moet je natuurlijk gegund zijn, maar als dat zo is, is het ’t mooiste dat er is. Hoe groot jouw gezin zou ‘moeten’ zijn, afhankelijk van je sterrenbeeld? Check het hier:

Waterman (20 januari – 18 februari)

Watermannen blinken uit in opvoeden en tegelijkertijd een eigen leven blijven leiden. Daarom is het ideale aantal kinderen voor dit sterrenbeeld één.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Geen half werk voor Vissen: ze nemen het opvoeden van kinderen uiterst serieus en ze doen dat dan ook met veel zorg. Zeker vijf kinderen.

Ram (21 maart – 19 april)

Het ouderschap kun je zeker aan en geen uitdaging is te groot voor jou. Maar jezelf uit het oog verliezen, is het laatste wat je wil. Met twee of drie kids ben jij daarom het gelukkigst.

Stier (20 april – 20 mei)

Stieren hebben veel geduld en zijn erg verzorgend. Het ideale aantal kinderen? Twee.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Tweelingen worden het gelukkigst van… een tweeling! En anders zeker twee, drie of vier kinderen.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Heel erg verbonden aan het gezin en heel graag veel thuis. Het ‘juiste’ aantal is twee – met wat jaren ertussen.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Als er één sterrenbeeld bekendstaat als goede multitasker, is het de Leeuw wel. Daarnaast beschikt-ie over een goede dosis geduld. Het perfecte aantal kinderen: drie of vier.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Omdat dit sterrenbeeld nogal snel in de stress kan schieten, is een groot gezin misschien iets te veel van het goeie. Eén kind zou daarom een mooi getal zijn.

Weegschaal (23 september – 21 oktober)

Veel liefde te geven, een puur moederinstinct en dol op een druk leven. Of twee kinderen, of vier, of zes.

Schorpioen (22 oktober – 21 november)

Schorpioenen zijn niet alleen goed in opvoeden, maar zijn ook mentaal sterk en kunnen veel liefde geven. Een groot gezin is daarom precies wat bij dit sterrenbeeld past. Vier kinderen.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Liever niet te veel verplichtingen in het leven. Het ideale aantal kinderen is daarom nul of één.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Niet te gek, niet te stil. Daarom: drie kids.

