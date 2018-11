Huwelijksaanzoek tijdens de feestdagen? Met deze kerstballen kom je origineel uit de hoek

Sta je te popelen om in het huwelijksbootje te stappen, maar is je partner nog niet op zijn knieën gegaan? Neem het heft in eigen handen en verras hem tijdens de feestdagen. En als je dat op een extra originele manier wil doen, doe je hem een kerstbal mét een persoonlijke boodschap cadeau.

Samen de kerstboom optuigen en hem plotseling een kerstbal in de handen duwen met de tekst ‘wil je met me trouwen’ erop: hoe leuk is dat? Er zijn meerdere websites waarop je ze kunt bestellen; hier bestel je bijvoorbeeld een kant-en-klare voor slechts 9,95 euro. Wil je een iets persoonlijkere kerstbal geven, met een eigen tekst én eventuele foto? Vanaf 12,95 euro kun je er één laten personaliseren.

*Hint hint*

Enne, pssst… als je het heft niét in eigen handen wil nemen, moet je ‘m misschien dit artikeltje eens laten lezen. Hint hint!

Beeld: iStock