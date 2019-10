Kijkers ‘Hunted’ gaan stuk: kandidaten zoeken schuilplaats in… Ruinerwold

Het kan je niet ontgaan zijn dat er vorige week dinsdag een gezin uit een afgesloten kleine ruimte onder een boerderij in Ruinerwold werd gehaald, waar de familie zeker negen jaar in complete afzondering van de buitenwereld verbleef. Het zorgt dan ook voor een hoop hilariteit op Twitter wanneer twee deelnemers van het programma ‘Hunted’ uitgerekend in het Drentse dorp op zoek gaan naar een onderduikadres.

In Hunted moeten dertien kandidaten – zes duo’s en één solo – het voor elkaar zien te krijgen om 21 dagen uit handen van de zogeheten ‘hunters’ te blijven. Zij maken deel uit van een professioneel opsporingsteam en hebben ervaring bij defensie, politie en in de private sector. De hunters speuren onder andere het wereldwijde web af, proberen de deelnemers te traceren en gaan in gesprek met bijvoorbeeld familieleden om de ‘voortvluchtigen’ in de kraag te kunnen vatten.

Let op, spoilers!

Een van de duo’s bestaat uit Lars en Geertjan. In de derde aflevering van Hunted is te zien hoe de twee naar het Drentse Ruinerwold trekken en op zoek gaan naar Wilbert, iemand met wie ze allebei in zo’n drie WhatsApp-groepen zitten. Ze hopen bij hem te kunnen overnachten en bellen aan bij een boerderij waarvan een van de jongens zich kan herinneren dat-ie Wilbert daar zo’n tien jaar geleden heeft opgehaald voor een verjaardag.

Verrassing

De vrouw die opendoet, kent de jongen en belt ‘m met de smoes dat ze “een verrassing voor hem heeft”. Hij antwoordt dat hij na werk die kant op zal komen, maar weet niet dat het opsporingsteam ondertussen meeluistert. Zijn telefoon wordt namelijk afgetapt omdat hij veel contact lijkt te hebben met de voortvluchtige Geertjan en Lars. Hoewel de hunters geen garantie hebben dat het duo inderdaad bij de boerderij is, nemen ze het zekere voor het onzekere en begeven ze zich rond zessen – uit het telefoongesprek bleek dat Wilbert om 18.30 uur klaar zou zijn met werken – die kant op. Uiteindelijk blijkt dat de professionals op het goede spoor zijn en kunnen we beide Hunted-kandidaten in de boeien slaan.

Nederland in de ban van Ruinerwold: lees hier alles wat je wil weten



Grappen

Waar het gezin jaren verscholen zat in Ruinerwold, lukt het Geertjan en Lars helaas niet om lang van de radar te verdwijnen. “Van negen jaar onderduiken in Ruinerwold naar één rotonde onderduiken in Ruinerwold”, twittert iemand al spottend. Een andere kijker grapt: “Het schijnt dat deze aflevering van Hunted al negen jaar geleden is opgenomen.”

Van 9 jaar onderduiken in Ruinerwold, naar 1 rotonde onderduiken in Ruinerwold. Het kan verkeren. #hunted #HuntedNL — Flip (@FlipMulder88) October 21, 2019

Ja hoor, in Ruinerwold schijn je prima “onder de radar” te kunnen blijven 🙈 #hunted — Stippie67 (@Stippie67) October 21, 2019

#Ruinerwold daar weet ik nog wel een adresje waar je een paar weken kan onderduiken! #hunted #HuntedNL pic.twitter.com/K0IuQv2asV — Tim Verlaan (@DeMelkbroer) October 21, 2019

#HuntedNL linker cirkel is Hunted, rechter cirkel de horrorboerderij pic.twitter.com/Osw5AM0HH0 — Rolf W. Pieters (@PietersRolf) October 21, 2019

Lars en Geert-Jan hebben het goed bekeken. Onderduiken in Ruinerwold. Heb gehoord dat je daar goed kunt schuilen… #hunted — Roy Prent (@RoyPippeloi) October 21, 2019

Wanneer de voortvluchtigen aanbellen bij Josef B. om onderdak voor een nachtje te vragen en na 9 jaar ontsnappen #hunted — Ernst (@Beekmeisterr) October 21, 2019

#Hunted ik weet nog wel een plek in #Ruinerwold waar je wel even kan overnachten. Daar word je vast niet gevonden!! — Bartel (@Bartel28) October 21, 2019

Op naar Ruinerwold! Het schijnt dat deze aflevering van #hunted al 9 jaar geleden is opgenomen🤔 — Flip (@FlipMulder88) October 21, 2019

#hunted Lars en Geert-Jan zijn in #Ruinerwold…. Alles kan daar onder de radar blijven… #moeilijksteescaperoomvannoordnederland — audrey (@audreya30) October 22, 2019

Escaperoom in Ruinerwold viert 9 jarig bestaan #hunted #Ruinerwold — Verhoefun 🌍 (@SeriousGuitar) October 21, 2019

Hahaha de gasten bij ruinerwold #hunted — Daangebrand (@Daan_kr) October 21, 2019

Ruinerwold staat wel op de kaart trouwens. Kunnen mooi toeristen naartoe die we in Amsterdam niet meer willen hebben 😀 #hunted #amsterdamstones — Marc van Maanen (@vanmaanen) October 21, 2019

#hunted schuilen in Ruinerwold lukt vast wel, — Kimberly (@Kimmie1x) October 21, 2019

Sommige families zitten 9 jaar ondergedoken in Ruinerwold, maar deze heren houden het nog geen halve dag vol #slaapzakkwiet #hunted — Frank Gelink (@Frenkyg09) October 21, 2019

Bron: AD.nl, Twitter | Beeld: still