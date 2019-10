Huisvriendin ‘Chateau Meiland’ geeft duidelijkheid over ‘burn-out’

Afgelopen maandag was in ‘Chateau Meiland’ te zien hoe Caroline afscheid nam van Martien en zijn gezin, en woensdag schitterde ze in afwezigheid tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Een burn-out zou de reden zijn, maar volgens de huisvriendin zelf is dat niet het geval.

Het kan je niet ontgaan zijn dat Chateau Meiland er woensdag vandoor is gegaan met dé ring. Huisvriendin Caroline was er die avond niet bij om ‘m in ontvangst te nemen, maar feliciteert Martien en zijn gezin natuurlijk wél met de winst.

Vakantie

Caroline uit haar blijdschap met een foto op Instagram, waarop fans van het programma reageren met beterschapswensen voor de huisvriendin. Dat ziet ze als een uitgelezen kans om het een en ander recht te zetten. “Ik heb geen burn-out, hoor!”, benadrukt ze. “Heeft de media ZO groot gemaakt! Goed uitrusten en deze veertien dagen vakantie hebben mij weer aardig op de kaart gezet.”

Reactie Martien

Hoewel het aan het begin van deze week pas op televisie te zien was, verliet Caroline begin september al het chateau om even uit te rusten. Maar nu blijkt het dus gewoon om een korte vakantie te gaan. Toch helpt de reactie van Martien dan ook niet mee in het stopzetten van deze geruchten. “Ze moet zichzelf gewoon weer helemaal herpakken, misschien ook wel met professionele hulp”, vertelde hij eerder aan Shownieuws.

