Fans van ‘Chateau Meiland’ vergeten waarschijnlijk niet gauw meer dat huisvriendin Caroline middenin het succes van de serie haar koffers pakte en terugkeerde naar Nederland. Bij het afscheid vloeiden immers de nodige tranen, maar of die gemeend waren, werd betwijfeld. Zeker na een paar opmerkelijke uitspraken van de blondine.

Waar eerst gesproken werd van een burn-out als reden van haar vertrek, werd later gezegd dat Caroline slecht behandeld zou worden door Martien en zijn gezin. Van beide was geen sprake, zo verklapte de huisvriendin eerder. “Ik heb met heel veel plezier en liefde het afgelopen jaar meegebouwd aan Chateau Meiland, maar het werk was zwaar en ik miste mijn familie”, schreef ze onlangs op Instagram. “Dat ik een slaaf ben geweest van de familie of dat er geen contact meer zou zijn geweest. Ik wil nu eenmaal vanuit mijn hart met veel liefde zeggen dat dit allemaal fabeltjes zijn!”

Maar op dat contact komt Caroline nu toch terug. Een krappe twee maanden na haar vertrek wordt er nog nauwelijks gesproken tussen beide partijen. “Nadat ik ben weggegaan, is er nog wat WhatsApp-verkeer geweest”, aldus de blondine tegenover Story. “Dat is voorbij, we hebben geen contact meer.”

Echte gezin

Dat laatste doet vreemd aan, omdat Caroline in de serie Chateau Meiland een volwaardig gezinslid leek. Hoe kan het contact zo snel zijn verwaterd? Caroline: “Je moet niet onderschatten wat een impact het heeft als je doet wat ik heb gedaan: je huis en haard achterlaten. Voor mij voelde het als emigreren. Wat ik daarbij niet goed heb ingeschat, is hoezeer ik mijn gezin daar zou gaan missen, mijn twee kinderen en twee kleinkinderen. Zij zijn mijn échte gezin! Hoe leuk we het ook hebben gehad: mijn familie is het belangrijkste voor mij. Het is nu tijd om voor mezelf te kiezen. En nee, je gaat me niet meer terugzien in het programma. Die deur is dicht en een andere gaat open. Zij hebben het daar nu heel druk en ik ben ook met mijn eigen zaken bezig.”

