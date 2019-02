Niet meer doen: deze huishoudelijke gewoonte is funest voor je relatie

Ben jij een echte neat freak en moet alles in het huishouden gaan op jouw manier? Je bent niet de enige, maar pas op dat je hier niet in doorslaat. Als je je relatie leuk wil houden, tenminste.

Van afwassen tot de was opvouwen en stofzuigen: in het huishouden stikt het van de taken en vele handen maken nu eenmaal licht werk. Helpt jouw partner geregeld mee maar doet-ie het volgens jou niet op de juiste manier? Wat je dan in elk geval niet moet doen, is het opnieuw uitvoeren van de dingen die hij nét gedaan heeft. Dat kan namelijk het signaal afgeven dat je zijn hulp niet op prijs stelt of – erger nog – dat-ie niets goed genoeg kan doen.

Praat erover

Wat je dan wél moet doen? Een goede communicatie is ook in dit geval ontzettend belangrijk. Benoem de dingen die je echt verschrikkelijk vindt, maar probeer ook dingen te vinden waar je wel mee kunt leven. Is het bijvoorbeeld écht het einde van de wereld dat hij de handdoeken net iets anders opvouwt dan jij? Of de kussens niet in de goede volgorde op de bank heeft gelegd? Precies, dat is het niet. Zo lang hij z’n best doet om de boel schoon en opgeruimd te houden, is er niets aan de hand toch? En zonder al dat gezeur is en blijft jullie relatie een stuk gezelliger!

