Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Hannelore (42) om te laten zien waar ze het van doet.

Wie

Naam: Hannelore (42), administratief medewerkster (24 uur)

Relatie: getrouwd met Jan (44), binnenvaartschipper (2 weken op, 2 weken af)

Netto-inkomsten

Salaris Hannelore € 1.200

Salaris Jan € 3.400

TOTAAL € 4.600

Uitgaven

Hypotheek € 55

Gas, water, licht € 120

Verzekeringen € 250

Boodschappen € 400

Auto’s € 400 (inclusief benzine)

Internet en tv € 43

Telefoon € 55

Abonnementen € 20

Goede doelen € 200

Cadeautjes € 10

Uit eten € 75

Vakanties/uitjes € 300

Zakgeld € 700

Gemeentelijke belastingen € 100

Sparen € 1750

TOTAAL € 4478

Sparen en schulden

Spaarrekening gezamenlijk € 20.000

Schulden € 0

Wat een lage hypotheeklasten zeg. Hoe kan dat?

“Het is altijd mijn droom geweest om zo snel mogelijk hypotheekvrij te zijn. En dat is gelukt. Doordat we vrijwel geen woonlasten hebben, kon ik een paar jaar geleden 2 dagen minder gaan werken. Dat geeft me een groot gevoel van vrijheid. Ik heb nu meer tijd voor sociale contacten en sporten. Ook heb ik alle tijd om relaxed de markt af te struinen op zoek naar lekkere dingen. Dat is op en top genieten voor mij.”

Wauw, en je bent pas begin 40. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

“Ik was altijd al bezig met budgetteren. Toen ik klein was had ik lege jampotjes in mijn kamer staan. Voor ieder spaardoel had ik een potje. Een voor bijvoorbeeld de boekenserie De Vijf en eentje voor Barbies. Ik kreeg zakgeld en later kleedgeld, maar veel minder dan de kinderen uit mijn klas. Dat vond ik weleens oneerlijk, maar daardoor werd ik wel creatief. Ik zocht al snel naar bijbaantjes en ook naast mijn studie heb ik altijd gewerkt. Op mijn 20ste was ik klaar met mijn studie en ging ik fulltime werken. Ik woonde de eerste 4 jaar nog thuis en hoefde niet veel bij te dragen. Daardoor kon ik fors sparen. Op mijn 24ste kreeg ik een goedkoop huurhuis en in 2008 kocht ik mijn eerste eigen huis voor een kleine € 200.000. Met een deel eigen geld.”

Hoeveel eigen geld bracht je in?

“Ik bracht ongeveer € 50.000 eigen geld in. Daarna bleef ik extra aflossen. Al mijn spaargeld en extraatjes gingen naar de hypotheek. En hoewel mijn hypotheeklasten steeds lager werden, veranderde ik het maandelijkse aflossingsbedrag niet. In totaal heb ik denk ik € 100.000 op de hypotheek afgelost. Een van de redenen dat ik als een gek afloste, was dat vlak na de aankoop van mijn huis de crisis losbarstte. Om mij heen raakten mensen hun baan kwijt en ik was als de dood dat er een bord in de tuin moest. In het begin waren mijn lasten dus best hoog, maar op een gegeven moment komt er een kantelpunt. Voor mijn 40ste verjaardag kreeg ik van mijn ouders ook nog eens een schenking van € 100.000 om de hypotheek mee af te lossen. Wat een geluk! Daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor. Nu ben ik dus bijna hypotheekvrij.”

Het hele interview lees je in Flair 24, deze ligt nu in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock