Halloween komt eraan! Dit zijn de beste horrorfilms die nú op Netflix staan

Halloween staat weer voor de deur en daar hoort natuurlijk het nodige gegriezel bij. Geen zin in een verkleedfeestje maar wél in een avondje op de bank met een bak popcorn erbij? Een (of meerdere) van deze tien horrorfilms op Netflix maken je avond compleet!

10. Bird Box

Geen enkele horrorfilm op Netflix wist zó veel los te maken als Bird Box eind 2018 deed. In deze recordbrekende productie volgen we Malorie (Sandra Bullock), een vrouw die probeert uit handen te blijven van mysterieuze zelfmoord-veroorzakende wezens. Wanneer je ze in de ogen kijkt, volgt er namelijk een verschrikkelijke dood. Blinddoek op en gaan!

9. Hush

Kate Siegel uit The Haunting of Hill House (één van de beste Netflix-horrorseries) schittert in Hush. Ze speelt een dove schrijfster die in haar afgelegen huisje opeens te maken krijgt met een gemaskerde moordenaar. Extra eng doordat de hoofdpersoon de killer alleen kan zien. Absoluut één van de 10 beste horrorfilms nu op Netflix.

8. Zombieland

Gelukkig is het niet alleen maar pure angst en waanzin op Netflix. Er valt ook nog wat te lachen. Het geniale Zombieland volgt de knotsgekke avonturen van Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) en Little Rock (Abigail Breslin). Dit groepje doet er alles aan om zombies te slim af te zijn. Deel twee van Zombieland, ook nu weer met held Bill Murray, draait vanaf deze maand in de bioscopen.

7. Train to Busan

Deze Koreaanse topper is sowieso de beste ‘internationale’ horrorfilm op Netflix. In Train to Busan neemt vader Sok-woo zijn dochtertje Soo-ahn mee in een héle lange treinrit van Seoul naar Busan. Nét voordat ze de trein instappen, breekt de zombie-apocalyps los. Ze belanden van de ene ontspoorde situatie in de andere. Nagelbijtend spannend.

6. Gerald’s Game

Deze Stephen King-verfilming (één van de betere op Netflix) maakt je bang om ooit nog iets SM-achtigs te ondernemen. Waarom? Gerald en zijn vrouw Jessie hebben zin in een avontuurtje. Hij pakt de handboeien erbij, maakt haar aan bed vast en… krijgt een hartaanval. Daar ligt Jessie dan; vastgebonden in een afgelegen huisje. Ze kan geen kant op. Gerald’s Game maakt je helemaal gek.

5. Cabin in the Woods

Alles wat je over deze Netflix-horrorfilm zegt, kan ‘m verpesten. Cabin in the Woods lijkt op het eerste oog een typische Amerikaanse horrorfilm. Inclusief studentengroepje met types als ‘de nerd’, ‘het knappe meisje’ en ‘de gespierde machoman’, je kent het wel. Deze film gaat er echter zó anders mee om. Hoe? Zeggen we niet. Dit moet je gewoon zien!

4. Annihilation

Is dit échte horror? Netflix zegt van wel en we snappen best waarom. In scifi-topper Annihilation gaat bioloog Lena (Natalie Portman) samen met een team specialisten op onderzoek uit in een mysterieus gebied waar haar man doodziek werd. Deze plek gooit de wetten van de natuur volledig overhoop. Wanneer het team face-to-face komt met een zombie-beer, snap je direct waarom hier het label ‘horror’ perfect past.

3. Hereditary

Regisseur Ari Aster kwam dit jaar met Midsommar (een regelrechte sensatie), maar die staat nog niet op Netflix. Zijn vorige horrorfilm wél. Hereditary is een angstaanjagende ervaring die je keer op keer van je stoel blaast. Het begint allemaal met de dood van ‘oma’. Hierna zijn de levens van dochter Anni (Toni Collette) en haar eigen gezin nooit meer hetzelfde. Wanneer haar dochtertje Charlie (Milly Shapiro) ook nog eens verknipt gedrag begint te vertonen, breekt de hel letterlijk los.

2. The Conjuring

Het begin van deze mega-horrorfranchise kan natuurlijk niet ontbreken op de lijst met beste horrorfilms op Netflix. In The Conjuring maken we kennis met paranormaal onderzoekers Ed (Patrick Wilson) en Lorraine Warren (Vera Farmiga). Hun eerste case staat nog altijd als een huis als het gaat om iconische, enge scènes en jump scares die ons nog steeds – ook na meerdere keren kijken – weten te verrassen. De volgende film in deze franchise? The Conjuring 3 in 2020.

1. It

Horrorclown Pennywise kwam eerder dit jaar pas naar Netflix. Sindsdien hebben we It al zesentachtig keer gezien. Het verhaal van de jonge Losers Club die het opneemt tegen deze moordlustige clown, fantastisch gespeeld door Bill Skarsgård, blijft genieten. Helaas kan Chapter Two niet tippen aan deze voorganger. Die heeft werkelijk alles dat we zoeken in een horrorfilm: jumpscares, een doodenge slechterik, de nodige puberale humor en een heerlijk Stephen King-sausje. Dit is dé nummer één als het gaat om de 10 beste horrorfilms nu op Netflix!

