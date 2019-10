Horrorserie ‘Into the Dark’ (van makers ‘Get Out’) vanaf nú in Nederland te zien

Streamingdienst Horrify brengt de horrorserie ‘Into the Dark’ van producent Blumhouse exclusief naar Nederland. Vanaf 26 oktober kun je – als je een ijzersterke maag hebt en niet zo snel in je broek plast bij een bovengemiddeld spanningsniveau – de twaalf afleveringen van het eerste seizoen achter elkaar bingen. Precies goed getimed, zo vlak voor Halloween.

Een anthologieserie

De horrorserie is qua opzet te vergelijken met Black Mirror. Ook Into The Dark biedt kijkers namelijk een reeks angstaanjagende verhalen, waarin iedere aflevering een op zichzelf staand, nieuw verhaal vormt. Rode draad in de serie zijn bekende feestdagen. Elke episode speelt zich af op of rondom een bepaalde feestdag van iedere maand.

Happy holidays!

Uiteraard beginnen we met de engste en meest voor de hand liggende van allemaal: Halloween. Daarna komen onder meer ook Kerst, Oud & Nieuw, en Valentijnsdag voorbij. Voor ieder deel kun je uitgebreid gaan zitten met een bak popcorn: de afleveringen hebben elk een heuse filmlengte van anderhalf uur. Genieten!

Flair is fan

Om dat te dubbelchecken, bezocht Flair de speciale voorpremière van Into The Dark, waarbij we vast van de eerste aflevering konden genieten. En die beviel. Verwacht klassieke horror, bomvol onbegrijpelijke ‘waarom-zou-je-dat-in-hemelsnaam-doen’-acties van de hoofdrolspelers, ranzige fragmenten en een stiekem toch best charmante moordenaar (raar maar waar, ook deze knappe killers zijn we niet vies van).

Kijk op goede series

De serie, waarvan begin deze maand in Amerika het tweede seizoen van start gegaan is, is geproduceerd in opdracht van Netflix-concurrent Hulu. Dat ken je misschien wel van het indrukwekkende The Handmaid’s Tale. Dat Hulu kijk heeft op goede series, lijkt ons daarmee meer dan duidelijk.

Lees ook

Oscarwinnares Helen Hunt in nieuwe, huiveringwekkend enge horrorfilm

Horror-held

Productiehuis Blumhouse, van producent Jason Blum, brak de afgelopen jaren door met innovatieve en geëngageerde genrefilms als Insidious, Halloween, Whiplash, Paranormal Activity en Get Out. Die laatste film werd zelfs genomineerd voor vier Oscars, waarvan er eentje werd verzilverd.

Bekijk hieronder de trailer van de eerste aflevering van Into The Dark:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP, Horrify | Beeld: Still