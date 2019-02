Een feest voor horrorfans: bekijk de trailer van de ‘Pennywise: The Story Of IT’

Alles wat je ooit wilde weten (en heel veel dingen die je níet wil weten) over Pennywise de clown, en Stephen Kings IT, zie je later dit jaar in de docu Pennywise: The Story Of IT. Check alvast de uitgebreide trailer!

Favoriete killerclown

Weinig films en series hebben zó veel invloed gehad op een generatie jongeren als IT (1990). Hele volksstammen werden hysterisch van ‘Pennywise de dansende clown’, ijzersterk neergezet door Tim Curry. Bijna dertig jaar later is er nu een documentaire over onze favoriete killerclown in aantocht. Pennywise: The Story Of IT belooft interviews met iedereen die ook maar iets met de verfilming van Stephen Kings boek te maken had.

Tim Curry in een rolstoel

De acteurs, setbouwers, de specialisten achter de special effects: allemaal spreken ze uitgebreid over hun werk aan IT, waar in 2017 een zeer succesvolle remake van in de bioscopen verscheen. Bekijk onderaan dit artikel de zeer uitgebreide trailer van het project. Let ook op de aanwezigheid van Tim Curry himself; na een beroerte in 2012 was de acteur nauwelijks nog te zien. Tegenwoordig gaat het naar verluidt een stuk beter met hem, hoewel hij helaas nog steeds aan een rolstoel gebonden is.

The IT-crowd

Naast de onvergetelijke Curry, praten o.a. acteurs Seth Green, Richard Thomas en Emily Perkins over hun avonturen op de set van IT, en de erfenis van de engste filmclown ooit. Hoewel ze goede herinneringen hebben aan het werk, was het achter de schermen vaak een beetje houtje-touwtje. De reuzenspin vonden de meeste betrokkenen ook maar niks.

IT is nog even afwachten

Helaas is nog niet helemaal duidelijk wanneer de volledige docu te zien zal zijn. Hopelijk redden de makers het vóór 5 september; dan draait het vervolg op de IT-reboot uit 2017 in de bioscoop, getiteld IT: Chapter 2. Stephen King-fans kunnen op 4 april al los: dan verschijnt de remake van zijn klassieker Pet Sematary op het witte doek.

Bron: Superguide | Beeld: Still