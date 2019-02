Hoofdredacteur Marije: ‘Ik ontmoette Franklin toen ik 18 was, hij was toen 17’

Marije Veerman (36) – de hoofdredacteur van Flair – woont met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend.

Ik ontmoette Franklin toen ik 18 was. Hij was toen nog maar 17. Uiteindelijk schelen we maar een paar maanden, maar het was destijds genoeg voor mijn vriendinnen om pesterig, elke keer als zijn naam ter sprake kwam, ‘17’ te zeggen. We vonden elkaar leuk, zagen elkaar regelmatig, maar echt vaste verkering was het niet. We lieten het allebei maar een beetje in het midden. Er was nog zo veel te ontdekken. Achteraf ben ik daar best blij om, want toen we er beiden na alle uitprobeersels achter kwamen dat we elkaar toch wel het allerleukste vonden, was er een zekerheid waar we nu, 14 jaar later, nog steeds de vruchten van plukken. Al zorgde dat destijds heus wel voor wat drama’s, want natuurlijk kwam de één er net even iets eerder achter dan de ander.

‘Ik kon het toch niet laten om te vragen of ze het niet moeilijk vond dat ze nooit die wilde haren is kwijtgeraakt’

Laatst sprak ik op een pers-event een vrouw die al vanaf haar 16de bij haar man was. Al 30 jaar waren ze samen. Hij was haar eerste liefde en alle andere eerste keren op dat gebied had ze ook met hem beleefd. Ik ken de voordelen, want ik weet uit ervaring dat wanneer je samen volwassen bent geworden, je net iets beter bent in meebuigen met de ander dan als je elkaar op latere leeftijd hebt gevonden. Alleen al omdat je dan al een heel leven hebt opgebouwd waar de ander geen onderdeel van is. Dat beaamde zij natuurlijk ook. Maar ik kon het toch niet laten om te vragen of ze het niet moeilijk vond dat ze nooit die wilde haren is kwijtgeraakt en hij eigenlijk ook niet. Had ze niet het gevoel dat ze toch iets had gemist? Ze wuifde even met haar hand: “Natuurlijk wel, het is heus niet 30 jaar rozengeur en maneschijn geweest. Maar in the end is hij degene die mij elke dag weer gelukkig maakt en die lach op mijn gezicht tovert. En is dat niet waar het uiteindelijk om draait?”

Deze editorial van Marije komt uit Flair 05. Deze ligt nu in de winkel. Bestellen kan hier.