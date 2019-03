Hoofdredacteur Marije: ‘Met de natuur valt niet te sollen’

Yay, er ligt weer een nieuwe Flair in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend woont. Deze week heeft ze het over het leven op een boerderij.

“Mijn vader is geboren op de boerderij. Als kind hoorde ik vaak verhalen over hoe hij en zijn tweelingbroer dan slootje gingen springen en standaard zeiknat en vol modder thuis kwamen. Mijn oma was dan op zijn zachtst gezegd niet blij. Met tien kinderen en geen wasmachine was dat wel het laatste wat ze nodig had. Of de verhalen over hoe alle jongens van het gezin ’s ochtends voor dag en dauw moesten opstaan om, voor ze naar school gingen, de koeien te melken. Het waren voor mij, een stadskind, verhalen uit een ander universum en ik hing daarom altijd aan zijn lippen als hij vertelde. Maar waar hij eigenlijk nooit over vertelde, maar wat ik als kind gewoon wist, was hoe angstig hij door zijn jeugd was geworden voor onweer.

‘Het was mijn vader die, wanneer de bliksem dichterbij kwam, uitriep dat we allemaal in de auto moesten gaan zitten’

Volgens mijn moeder omdat hij het zo midden op de kale vlaktes van het boerenland geregeld mis heeft zien gaan. Vooral op de camping in Zuid-Frankrijk, wanneer wij als kinderen, vol ontzag, liggend op onze buik door het tentraampje naar de bliksem zaten te kijken, was het mijn vader die, wanneer de bliksem dichterbij kwam, uitriep dat we allemaal in de auto moesten gaan zitten. Vaak zaten we dan net te eten, en moesten we met ons volle bord, door de regen naar de auto rennen. Eenmaal in de auto keken we dan beteuterd naar ons bord, waar de pastasaus zich inmiddels had verdrievoudigd en de spaghetti dreef in de waterige saus. Dit zorgde natuurlijk iedere keer voor enorm veel hilariteit en grapjes achteraf, ook bij mijn vader. Toch hield hij wanneer de volgende bui zich aandiende, voet bij stuk en herhaalde zich weer datzelfde tafereel. Ik moest er weer aan denken toen ik het indrukwekkende verhaal las van Claudia in deze speciale boerderij-editie van Flair (nu in de winkel, red.). Zij werd drie jaar geleden geraakt door de bliksem en kampt nog steeds met de gevolgen. Zij leerde op de meest harde manier, wat mijn vader ook al wist: met de natuur valt niet te sollen.

