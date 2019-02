Hoofdredacteur Marije: ‘Al jaren probeer ik mijn koopgedrag in toom te houden’

Marije Veerman (36) – de hoofdredacteur van Flair – woont met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend.

Ik heb echt een zwak voor kinderkleding en kan intens blij worden van het scrollen langs al die fijne outfitjes. Veel te vaak blijft er dan ook van alles hangen in mijn virtuele winkelwagen. Tot ik na een week wikken en wegen niet langer weerstand kan bieden en toch weer besluit tot aankoop over te gaan. Al jaren probeer ik mijn koopgedrag in toom te houden. Want de kasten puilen uit, Franklin moppert over de spaarrekening die maar niet wordt aangevuld en de man van PostNL ken ik inmiddels bij naam. Toch zwicht ik elke keer weer. Ik weet heus wel dat ik die aankopen niet echt nodig heb, maar als ik mezelf de vraag stel waar opruimgoeroe Marie Kondo om bekendstaat (‘Word ik er blij van?’), dan is het antwoord steevast: ja, ja, ja!

‘Voordat ik iets nieuws aanschaf, moet ik een afdankertje verkopen op Marktplaats’

Toch is het me in de loop der jaren wel gelukt om me aan een paar ‘koopregels’ te houden. Zo mag ik van mezelf niets kopen waar de kinderen snel uitgroeien (ook niet als het heel goedkoop is). Want dan ben ik wel blij op het moment van aanschaf, maar 3 maanden later ­stikchagrijnig. Datzelfde geldt voor kleding die niet mooi blijft in de was (laten we zeggen: door schade en schande wordt men wijs). En dan de belangrijkste regel: voordat ik iets nieuws aanschaf, moet ik een afdankertje verkopen op Marktplaats. En ik kan je verklappen: dat loont. Niet alleen de kinderkledingkast blijft zo redelijk op orde, ook krijg ik vaak nog de helft voor kleding die Liv of Kyano al 2 jaar hebben gedragen. Speciaal voor Flair vroegen we deze week Marie Kondo en nog 2 andere opruimgoeroes om tips hoe je je uitpuilende kledingkast te lijf gaat (zie pagina 36, Flair 07). Doe er je voordeel mee!

PS Over shoppen gesproken, ik heb in elk geval al een sportoutfit gescoord voor de Strong Viking Run op zondag 12 mei. Laten we zeggen: het begin is er!

