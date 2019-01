Hoofdredacteur Marije: ‘Een kinderverjaardag haalt het slechtste in mij naar boven’

Marije Veerman (36) – de hoofdredacteur van Flair – woont met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend.

Verjaardag

Mijn dochter wordt morgen 7. Iets waar we beiden al een week niet van kunnen slapen. Zij van de zenuwen, ik door alles wat er nog moet gebeuren én door alles wat me te wachten staat. Vorig jaar stond ik namelijk een week later nog verkleefde marshmallows onder mijn hoofdkussen vandaan te schrapen. Elk jaar weer neem ik me voor de kinderen niet naar boven te laten gaan, maar elk jaar weer roep ik na anderhalf uur tussen 25 kinderen die zich rennend en schreeuwend tussen volwassenen door manoeuvreren (I know, een grote familie): “In godsnaam, ga naar boven!” Nu ren ík dus al een paar dagen als een kip zonder kop rond. Want ja, natuurlijk moet er uiteindelijk toch een tafelkleed komen dat past bij de taart en servetten die matchen met de bekers. En moet er Surinaamse bami-kip gemaakt worden voor 30 man en patat voor 25 kinderen en wil ik on top of that all ook nog een taart bakken, die er dan natuurlijk net zo uit moet zien als op het Pinterestplaatje. Waarvan ik eigenlijk al van tevoren weet dat dat niet gaat lukken. Frustratie alom.

“Ik snap het niet zo goed, want normaal ben ik helemaal niet zo perfectionistisch”

Vorig jaar stond ik met het zweet op mijn rug een uur voordat de visite zou komen nog een lap marsepein uit te rollen om de taart te bekleden, omdat die tot 4 keer toe scheurde. Mijn dochter stond naast me: “Mama, het is prima zo. Plak het gewoon met een beetje water.” Pas 6 en al wijzer dan haar moeder en natuurlijk heeft ze gelijk, want ik doe het mezelf aan. Ik snap het ook niet zo goed, want normaal ben ik helemaal niet zo perfectionistisch, maar een kinderverjaardag haalt het slechtste in mij naar boven. Alsof dat bij uitstek het moment is om te laten zien dat ik het heus wel onder controle heb allemaal. Dat dat duidelijk niet het geval is, blijkt wel als ik anderhalve dag voor D-Day toch maar even bel met de fietsenwinkel waar ik haar cadeau had besteld: waar hij blijft en dat hij er morgen echt moet zijn. “Nou, dat is raar. Bent u niet gebeld, mevrouw? Deze fiets is helemaal niet meer leverbaar.” Gelukkig is het koopavond.

