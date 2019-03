Yay, er ligt weer een nieuwe Flair in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend woont. Deze week heeft ze het over de hashtag #ikhebflair én waarom we moeten stoppen met ons te vergelijken met anderen.

“Laatst was er een grappig voorval. Ik zag Iris, onze chef mode, beauty en lifestyle, de redactie op lopen en terwijl ik naar haar keek, in haar te gekke jeans, met eronder Dr. Martens en erop een bohobloesje, dacht ik: wow, wat ziet ze er leuk uit. Om er meteen achteraan te denken, knagend: waarom zie ik er niet zo leuk uit? Ik wil ook zo’n bohobloesje. En die fijne flow die ze altijd over zich heeft, waarom heb ik die niet? Later op de dag, toen we aan de praat raakten, zei ze ineens, vanuit het niets: ‘Ik zag jou vanochtend en ik dacht meteen: ik moet echt nodig shoppen.’

“Doordat we altijd maar bezig zijn met alles wat we niet zijn, vergeten we om stil te staan bij alles wat we wél zijn”

Het is exemplarisch voor wat wij vrouwen doen. Continu, de hele dag. We kijken, vergelijken en willen vervolgens net zo zijn als die ander. Een mooier huis, een leukere baan, hippere kleren en ook een leuker sociaal leven. Dat media als Instagram op die eigenschap niet zo’n heel goede invloed hebben, hoeft denk ik niet eens te worden uitgelegd. Maar doodzonde is het wel. Want doordat we altijd maar bezig zijn met alles wat we niet zijn, vergeten we om stil te staan bij alles wat we wél zijn.

En laat dat nou precies zijn waar we bij Flair verandering in willen brengen. Vanaf woensdag 27 maart ligt-ie in de schappen, het #ikhebflair-nummer. Als startsein voor een campagne om meer aandacht te vestigen op alle kwaliteiten die we wél hebben. Dat jij elk jaar een fantastisch vriendinnenweekend organiseert, bijvoorbeeld. Of trouw elke vrijdagmiddag naar je overgrootmoeder gaat. Je apetrots bent omdat je kind het zo goed doet op het vmbo en ervan droomt timmerman te worden. Je naar je BMI kijkt, in plaats van naar de maat van je broek. Kortom: jij hebt flair. Iedereen heeft flair. En laat je door niemand ooit iets anders wijsmaken. Helemaal niet door jezelf. “

