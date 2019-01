Hoofdredacteur Marije: ‘Natuurlijk was ik degene die halverwege moest opgeven’

Marije Veerman (36) – de hoofdredacteur van Flair – woont met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend.

Lees ook: Hoofdredacteur Marije: ‘Een kinderverjaardag haalt het slechtste in mij naar boven’

Sportief?

Ik val maar met de deur in huis: ik ben niet zo’n sportief type. Ik zou dat heus wel wat meer willen zijn, hoor (want ja, ik voel me ook echt wel beter als ik wél sport), maar ik vind het gewoon niet leuk. De rest van mijn gezin is wél fanatiek en dat zorgt voor hilarische taferelen. Afgelopen zomer bijvoorbeeld won mijn verlangen om iets strakker op een strandbedje te liggen het even van mijn sport-desinteresse. Het werd hardlopen. Ideetje van Franklin, want die wilde ook mee. In beginsel leek me dat nog best gezellig. Maar de realiteit was dat ik – met een gezicht als een boei en het zweet op mijn voorhoofd – ­worstelend de ene voet voor de andere zette. Terwijl Franklin mijn tempo aanhield, maar het rennen voor hem nog een beetje interessant maakte door bij elke stap met zijn knie bijna zijn kin aan te tikken. Toen hij ook nog als een motivator riep: “Niet sloffen! Voeten optillen!” was ik heel snel klaar. Maar ja, dan denk ik weer aan het vliegtuig dat we laatst al rennend moesten halen. Natuurlijk was ik degene die halverwege moest opgeven en hijgend naar mijn kinderen riep: “Houden jullie hem nog even tegen?” Toch jammer.

Vlak daarna kwam op de redactie de mail binnen van Strong Viking. Over de Family Run die ze organiseren op 12 mei. Een renparcours voor het hele gezin met obstakels, water en modder. Mijn kinderen waren meteen enthousiast en ik moet zeggen dat het voorproefje er veelbelovend uitzag. Iedereen keek blij en had het vooral heel leuk. Na een belletje met de organisator bleek juist dát de insteek: met heel veel fun sportief bezig zijn. Kijk, daar had ik wel oren naar. En waarom dan niet met een heel Flair-team meedoen, dacht ik. Natuurlijk pakken we dan ook meteen uit: we geven korting op de kaartjes en je krijgt een heleboel goodies cadeau. Loop jij met ons mee op zondag 12 mei? Kijk snel op flaironline.nl/familyrun en geef je op. Ik zie je daar! Rennen we gezellig samen.

Deze editorial van Marije komt uit Flair 05. Deze ligt nu in de winkel. Bestellen kan hier. Enne, houd Flaironline.nl in de gaten, want binnenkort kun je kans maken op kaarten voor de Strong Viking Family Run. Stay tuned!