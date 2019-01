Hoofdredacteur Marije: ‘Dit jaar ga ik het anders te doen’

Marije Veerman (36) – de hoofdredacteur van Flair – woont met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend.

In december word ik altijd een beetje melancholisch. Dat gevoel dat je ineens krijgt als je het oude afsluit en er iets nieuws voor je ligt. Als een blanco blad waar weer vol op geschreven mag worden. En zoals elk jaar wil ik het weer beter doen dat het jaar ervoor. Dit jaar ga ik het wél volhouden om minder te snoepen, neem ik niet alleen een abonnement op de sportschool maar ga ik ook echt en bel ik wat vaker naar die ene vriendin die er altijd bij inschiet. En zou ik niet wat georganiseerder kunnen zijn? De kasten dit jaar opgeruimd houden? En dat eten afhalen twee keer per week moet ook maar eens afgelopen zijn. Hoe langer de lijst wordt, hoe verder ik mezelf voel wegglijden van dat positieve nieuwjaarsgevoel. Waarbij al mijn daadkracht vaak al tegen het eind van januari met de helft is afgenomen. Want zo werkt dat nou eenmaal met het woordje moeten, daar wordt alles meteen een stuk minder gezellig van.

Dankbaar

Dit jaar besluit ik het dan ook anders te doen. Eens niet van alles willen. Dit jaar vul ik mijn blanco blaadje alleen met dankbaarheid. Dankbaar voor de dingen die ik heb mogen doen, voor alles wat ik het afgelopen jaar heb mogen meemaken. Dankbaar voor mijn gezin, mijn kinderen, dat ik elke dag wakker word naast een man naar wie ik kan kijken en dan nog steeds die vlinders kan voelen. Ook na twaalf jaar. Soms vergeet je gewoon hoe bijzonder dat is. Hoeveel mensen dat niet hebben. En ja, natuurlijk loopt het niet altijd even soepel, zit mijn vel iets minder strak dan ik zou willen, zijn er momenten dat ik niet eens een paar sokken kan vinden in de chaos van mijn kledingkast, en zal ik ook dit jaar ongetwijfeld weer volop fouten maken, oude en nieuwe, maar uiteindelijk is hetgeen waar je dankbaar voor bent, hetgeen wat telt.

