Hoofdredacteur Marije: ‘Enig idee hoe hard dat klinkt ’s nachts, in een gehorig oud huis?’

Yay, er ligt weer een nieuwe flair in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend woont. Deze week komt ze wel wat ‘kattig’ uit de hoek…

“Je zou denken dat ik met kinderen van 10 en 7 jaar oud, aan slaap geen gebrek heb. Helaas is het tegendeel waar. We hebben sinds een jaar namelijk een nieuwe kat. In de zomer levert dat geen noemenswaardige problemen op. Het is een kat die het liefst overdag slaapt, bij voorkeur bij iemand op schoot, op zijn rug met zijn pootjes omhoog. Hij laat zich toedekken in de poppenwagen door Liv, vindt het heerlijk om eindeloos opgetild te worden door Kyano en gedijt het allerbest bij zo veel mogelijk aandacht. Dat het een mannetje is, zal ongetwijfeld toeval zijn. ’s Nachts gaat hij vaak naar buiten. Geen idee wat hij dan uitspookt, maar als wij ’s ochtends opstaan, begroet hij ons vrolijk mauwend bij de voordeur of krast met zijn pootjes over het raam zodat wij weten dat hij naar binnen wil. Gezellig opstaan vind ik dat altijd.”

‘Het zal ongetwijfeld karma zijn, want een kattenluikje vond ik zonde van de openslaande jaren-30-deuren’

“Maar nu is het dus al een tijdje winter. En. Dat. Vindt. Hij. Dus. Niet. Leuk. Veel te koud. Wanneer wij proberen te slapen, speelt hij binnen in plaats van buiten. Bijvoorbeeld met een verdwaalde knikker die hij ergens opduikelt. Enig idee hoe hard dat klinkt ’s nachts, in een gehorig oud huis? Of hij springt op bed om aan mijn neus te knabbelen. Als hij dan uiteindelijk tegen de houten jaloezieën van de balkondeuren aantikt als teken dat hij naar buiten wil, zijn wij meer dan opgelucht. Helaas voor ons is hij de kou na een uurtje al zat en begint hij, natuurlijk net op het moment dat wij weer slapen, te krabben op datzelfde raam. Het zal ongetwijfeld karma zijn, want een kattenluikje vond ik zonde van de openslaande jaren-30-deuren. En met onze andere kat hebben we hier dus echt nooit een probleem mee. Die houdt zich gewoon keurig aan onze slaaptijden. Ze gaat naar buiten wanneer wij opstaan en wacht weer netjes voor de deur tot er iemand opendoet. Dat het een vrouwtje is, zal ongetwijfeld toeval zijn.”

Slaapkwaliteit

Flair deed onlangs onderzoek onder haar lezeressen naar slaapkwaliteit. Maar liefst 54 procent beoordeelt hun slaap als matig of slecht! En slechts 6 procent van de vrouwen voelt zich ’s ochtends echt uitgeslapen. Al zal dat ongetwijfeld niets met een kat te maken hebben. Waarmee wel? Je leest er alles over in de nieuwste Flair.

