Hoofdredacteur Marije: ‘Irritant, maar ergens diep vanbinnen weet ik dat hij een punt heeft’

Yay, er ligt weer een nieuwe Flair in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend woont. Deze week heeft ze het over het ‘zwakkere geslacht’.

‘Ik heb me weleens door iemand laten vertellen dat het hele zijn van een vrouw in beslag wordt genomen door hormonen. Mijn eerste instinctieve reactie was natuurlijk ontkennen. Zoals ik graag alles ontken waardoor de vrouw er toch een beetje van afkomt als het zwakkere geslacht. Want hoe irritant is het als je op zaterdagochtend lichtelijk ontvlambaar bent, omdat voor de zoveelste keer vieze sokken niet in de wasmand zitten, een pak melk op het aanrecht is blijven staan en de afwasmachine wéér niet is uitgeruimd en je daarna nog net hoort hoe je zoon mompelt ‘of het soms die tijd van de maand is.’

‘Ik kan van heel vrolijk in een halve dag omslaan naar een staat waarin er een donderwolk boven mijn hoofd hangt’

‘Dan geef ik hem het liefst stante pede een lesje over stereotypering en vooroordelen, en zeg ik er ook nog maar eens bij dat ik toch ook niet zeg dat hij ongesteld is als hij een keer moppert over iets. Maar ergens diep vanbinnen weet ik dat hij een punt heeft. Ik ben namelijk stemmingstechnisch gezien niet bepaald de meest stabiele factor in huis. Ik kan van heel vrolijk in een halve dag omslaan naar een staat waarin er een donderwolk boven mijn hoofd hangt. Het zijn van die dagen waarin ook echt alles lijkt tegen te zitten. De parkeerplek die nét voor je neus wordt weggekaapt bijvoorbeeld, en dat je dan door de regen moet lopen en het hengsel van de boodschappentas ook nog knapt. Dan lijkt alles ineens donker en grauw en wil ik nog maar één ding; met een kop thee en een dekentje op de bank.’

Voor journaliste Tamara Klopper was het wél duidelijk dat haar stemmingen samenhingen met ‘die tijd van de maand’. Zij schreef er een verhaal over. Herkenbaar? Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen! Stuur me een bericht op mijn Instagram of mail naar redactie@flair.nl en wie weet zie je jouw reactie wel terug in Flair.’

