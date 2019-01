Hoofdredacteur Marije: ‘De blikken, het gezucht en geblaas, ik herinner het me nog steeds levendig’

Marije Veerman (36) – de hoofdredacteur van Flair – woont met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend.

Vakantie

Kyano was net twee maanden toen we voor het eerst met hem op vakantie gingen. Het was dichtbij, Barcelona, maar ik kan me nog herinneren hoe zenuwachtig ik was. Als een nieuwbakken moeder nog niet helemaal gewend aan mijn rol. Wanneer moest ik beginnen dat flesje klaar te maken zodat hij het precies kon drinken tijdens het opstijgen en wat doen we in godsnaam als hij huilt en we niet op mogen staan? Allemaal vragen die ik stelde aan Franklin, maar die had ook geen idee.

Wonder boven wonder gedroeg Kyano zich voorbeeldig. Hij dronk zijn flesje, viel in slaap en werd pas wakker bij de landing. Trots en opgelucht zaten we daar, op die vliegtuigstoelen. En we zaten daar nog steeds toen de hele inhoud van het vliegtuig langs kwam schuifelen op weg naar de uitgang. Overal kregen we complimentjes “Wat een lieve baby hebben jullie”, “Wat is hij stil geweest”. “Met zo’n baby als die van jullie kun je makkelijk op vakantie” En zo ging het maar door. Glimmend van trots pakten we als allerlaatste onze spullen en liepen zelfverzekerd naar buiten. Hoe geweldig waren wij? Hoe anders ging dat twee weken later op de terugweg.

Eén vrouw riep van ergens achterin zelfs: ‘Kan iemand in godsnaam dat kind stil krijgen?’

Kyano had zijn fles al op voordat we überhaupt in de lucht zaten en wilde meer. Met een krijsende baby op 50 vierkante centimeter trachtte we een nieuwe fles te maken, maar tegen de tijd dat we klaar waren was Kyano al zo woedend dat hij niet meer wilde stoppen met huilen. Twee uur lang heeft hij onafgebroken gehuild, gekrijst, gegild. Het zweet stond op mijn rug. De blikken, het gezucht en geblaas, ik herinner het me nog steeds levendig. Eén vrouw riep van ergens achterin zelfs: ‘Kan iemand in godsnaam dat kind stil krijgen?’ Kyano werd er niet rustiger van. Wij evenmin. Zo gauw de wielen de grond raakten, graaiden we alle tassen bij elkaar en wisten niet hoe snel we het vliegtuig uit moesten komen. Achteraf gezien konden we erom lachen en het heeft ons nooit tegengehouden om reizen te blijven maken. Gelukkig maar, want op vakantie gaan vind ik echt het allerleukste wat er is. Die verwondering en die blijheid op de gezichten van de kinderen bij alles wat ze zien en meemaken en dat gevoel van totale vrijheid. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dat je daar helemaal niet ver weg voor hoeft, bewijst Gina Pesulima. Zij ging speciaal voor Flair op zoek naar de allerleukste campings in binnen- en buitenland. Welke kies jij?

