Hoofdredacteur Marije: ‘Als het om afvallen gaat, ben ik een enorme uitsteller’

Yay, er ligt weer een nieuwe Flair in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend woont. Deze week zet ze het op een lopen…

Als het om afvallen gaat, ben ik een enorme uitsteller. In januari, wanneer iedereen om me heen vol in de weer gaat en op de redactie bij de lunch de nieuwste dieetvormen weer voorbijkomen, denk ik er natuurlijk ook wel aan. Maar hé, in januari klinkt die bikini nog zo ver weg. Bovendien vind ik die eerste maand altijd al deprimerend genoeg en lig ik dan bij voorkeur met een kop thee, reep chocola en een dekentje op de bank te netflixen. Niet de maand om jezelf van alles te ontzeggen, vind ik. Uiteindelijk belazer ik daar natuurlijk vooral mezelf mee, want tegen de tijd dat het april is en ik dus nog steeds niet ben begonnen, sta ik in bikini voor de spiegel en baal ik dat ik niet gewoon met de stroom ben meegegaan. Die vetbobbel onder mijn billen had er dan vast niet meer gezeten. En dan die buik? In mijn herinnering was die toch echt strakker.

‘Vorig jaar regelde Franklin een dvd van Insanity en stonden we 3 keer in de week in de huiskamer te springen op de motiverende kreten van Shaun T.’

Ineens krijg ik dan haast. Dan sla ik lunchen over en knaag ik ’s avonds op broccoli met droge kip. Vorig jaar nog regelde Franklin ergens een dvd van Insanity en stonden we 3 keer in de week ’s avonds achter elkaar in de huiskamer te springen op de motiverende kreten van Shaun T. Tot grote hilariteit van de kinderen die dubbel liggend van het lachen meededen. De buren hebben het vast kunnen waarderen. Gelukkig ben ik er dit jaar eerder bij. Speciaal voor de Strong Viking Obstacle Run die we in mei met een heel Flair-team gaan rennen, ben ik alvast gaan trainen met hulp van Lars. Lars is één van de trainers van Strong Viking, waarbij ook fun voorop staat. En in de komende 4 weken vind je niemand minder dan Ellemieke Vermolen die speciaal voor Flair een maandmenu heeft samengesteld waarbij je met goed en lekker eten zo een kilo per week kunt kwijtraken. Je vindt ze vanaf dit nummer 4 weken lang in Flair. Kijk, en zo wordt gezond bezig zijn ineens ook heel leuk. Doe jij ook mee?

PS Wist je al dat we Fajah Lourens hebben gestrikt als motivator voor ons Strong Viking Flair-team op 12 mei?

