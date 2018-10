Home Alone 2.0: kinderen 48 uur alleen thuis in nieuw RTL-programma

Een nachtmerrie, óf de ultieme test van vertrouwen: zou jij je minderjarige kinderen zonder toezicht twee dagen alleen thuis laten? De meeste ouders zullen er niet aan moeten denken, maar dit is precies waar het programma Alone At Home om draait.

Hoe zelfstandig zijn jouw koters eigenlijk?

Het Britse format (dat – zoals je misschien al kon raden – verzonnen is met de kerstfilm Home Alone in het achterhoofd) maakt de oversteek naar Nederland. Kinderen tussen de acht en zestien jaar worden in het nieuwe programma 48 uur lang alleen thuis gelaten en door een verzameling camera’s gevolgd. Samen moeten ze de twee dagen overleven; het is het ultieme kijkje op de zelfstandigheid van je kids. Het resultaat daarvan zal te zien zijn op RTL.

Boze reacties

En hoewel er een leger aan kinderbegeleiders en kinderpsychologen werd aangesleept voor de Britse versie, waren er veel boze reacties op het programma. Kijkers vonden het kindermishandeling dat de kids werden opgezadeld met huishoudelijke taken als schoonmaken, koken en budgetteren. Of RTL het anders gaat aanpakken en wanneer het programma op de buis te zien zal zijn, is nog even afwachten.

Bron: Superguide | Beeld: iStock