‘Foute’ kerstcadeaus, we krijgen ze allemaal (wel een keer). Dit jaar weer een paar lelijke sokken of een saaie boekenbon gekregen? In plaats van het onaangeroerd in een donker hoekje op te bergen (guilty!) zijn wij op zoek gegaan naar goede opties om deze foute kerstcadeaus kwijt te raken. Dít kun je doen met je ‘foute’ kerstcadeaus:

Re-giften

Voor de hand liggend! Maar hoe fijn als je iemand anders – je beste vriendin, buurvrouw of collega – blij kunt maken met die foute kersttrui (die jij nooit zal dragen). In Amerika wordt dit zo vaak gedaan dat ze er zelfs een special term voor hebben bedacht: re-gifting. Let hierbij wel op aan wie je het cadeau doorgeeft. Je kunt het cadeau het beste in een andere vriendenkring of buiten de familie doorgeven om te voorkomen dat de gever ervan op de hoogte raakt en beledigd wordt. Ook is het belangrijk om te zorgen dat het cadeau in goede staat blijft. Houd daarom het verpakkingsmateriaal netjes en doe er weer nieuw cadeaupapier omheen.

Wisselen en swappen

Wil je het cadeau liever ruilen voor iets anders? Je bent gelukkig niet de enige die weleens foute (kerst)cadeaus krijgt. Daarom zijn er speciaal voor het fenomeen van foute cadeaus speciale websites uit de grond gestampt, zoals Wissel.nl en Swoppa. Wissel.nl is een website waarop je cadeaubonnen kunt inwisselen voor geld. Ideaal als je een cadeaubon hebt gekregen voor een winkel waar jij nooit komt. Plaats je cadeaubon en wacht af op het beste bod: zo maak je jezelf en een ander blij. Win-win. Bij Swoppa kun je alle mogelijke artikelen ruilen voor iets anders. Je plaatst een advertentie en zegt er eventueel bij waarvoor je het cadeau wil ruilen. Vervolgens kunnen anderen hierop reageren en kun je je cadeau ruilen voor iets dat beter bij je past.

Ruilparty

Hebben jij en je vrienden allemaal het zelfde ‘foute’ kerstcadeau probleem? Organiseer dan een leuke ruilparty! Hierbij neemt iedereen zijn of haar ongewenste cadeaus mee en kun je naar hartenlust met elkaar ruilen. Zo hebben jullie allemaal een gezellige avond én keer je achteraf huiswaarts met een cadeau waar je wél blij van wordt.

Lees ook

Zien: zo vieren de BN’ers dit jaar kerst

Kleine kanttekening: ook hierbij is het natuurlijk opnieuw van belang om je goed te bedenken van wie je het cadeau hebt gekregen. Je wil natuurlijk niet dat je tante ineens je zus tegen het lijf loopt, vrolijk rondwandelend in die ene kersttrui die eigenlijk voor jou bedoeld was…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Goedkoop.nl | Beeld: iStock