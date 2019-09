Hoera, Friends is 25 jaar: de leukste momenten op een rij

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat Friends voor het eerst op de buis kwam. En in die 25 jaar is Friends veranderd in een cultureel fenomeen met nog altijd een grote schare fans. Wij hebben speciaal om dit te vieren een aantal van de leukste scènes voor je op een rijtje gezet.

Wie herinnert zich niet de aflevering met knappie Brad Pitt? Als er íéts is dat we geleerd hebben, is het dat Joey zijn eten met niemand deelt Herkenbaar? Iets met de vijf seconden-regel Heeft iemand oordopjes? PIVOT!!! En natuurlijk mag deze niet ontbreken! Welke mist er volgens jou nog uit het lijstje?