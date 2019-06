Heel Holland zweet: een hitteplan, code geel en een run op verkoelingsproducten

Het KNMI houdt de code geel wegens hitte zeker aan tot woensdagochtend na de ochtendspits. De waarschuwing geldt voor het hele land, met uitzondering van de kustprovincies.

Hitteplan

Met temperaturen van boven de 30 graden en een zeer matige wind wordt het vandaag erg warm. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 33 graden worden. Komende nacht naar dinsdag is er kans op een zogenoemde tropennacht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom gisteren het hitteplan geactiveerd voor het midden, zuiden en oosten van Nederland. Voor die gebieden geldt ook de code geel.

Risicogroepen

In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg geldt de extra waarschuwing. Ook wordt opgeroepen om extra op elkaar te letten vanwege de hitte. “Vooral voor groepen kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement brengt hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook baby’s en hele jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken”, aldus het RIVM.

Tropennacht

Op wat sluierbewolking na is er vandaag de gehele dag een stralend blauwe lucht. Pas later in de middag of in de avond komt er wat bewolking opzetten, maar het blijft droog. Komende nacht zijn minimumtemperaturen tussen de 20 tot 22 graden op komst. Als dat zo blijft, dan is er straks sprake van een tropennacht. Bij zo’n nacht zakt het kwik niet onder de 20 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er slechts zes tropennachten. Dit is overigens nog nooit in de maand juni gebeurd.

Wanneer gaat het weer onweren?

Vanaf morgen stijgt het kwik tot boven de 30 graden. ’s Nachts is het gemiddeld 20 graden. In het zuidoosten lijkt het warme weer de hele week aan te houden. In de kustprovincies duurt die periode minder lang. Na dinsdag zakt de temperatuur en is het een aantal wat koeler, maar de zon blijft onverminderd schijnen. Een opfrisser in de vorm van een stevige onweersbui is dan ook nog niet in zicht. Aankomend weekend stijgen de temperaturen opnieuw en kan het kwik wederom boven de dertig graden uitkomen. Volgende week zakken de temperaturen weer en neemt de kans op buien en onweer geleidelijk toe.

Massaal op zoek naar verkoeling

Maar aangezien de warmte nog even blijft hangen, is Nederland massaal op zoek naar verkoeling. Bij veel winkels zijn ventilatoren uitverkocht en bij supermarkten vliegt het (water)ijs over de toonbank. Door de hoge temperaturen gaan mensen ook op internet op zoek naar verfrissing. Op Marktplaats zijn de woorden ‘airco’ en ‘zwembad’ de meest gebruikte zoektermen. Daarmee stoten ze het populairste zoekwoord ‘gratis’, waar dagelijks zo’n 50.000 keer naar wordt gezocht, van de eerste plaats. Zowel naar ‘airco’ als ‘zwembad’ is in één dag tijd 61.000 keer gezocht. “Dat het aantal zoekopdrachten op het woord gratis wordt overschreden, gebeurt zelden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden. Als het koud is, dan zoeken we massaal naar schaatsen”, zegt een woordvoerder van Marktplaats.

Vitens: wees extra zuinig met water

Drinkwaterbedrijf Vitens roept klanten maandag op om op tropische dagen extra zuinig te zijn met water. Volgens het bedrijf wordt op warme dagen zo’n 40 procent extra water verbruikt. Als dat een paar dagen duurt, kan de druk op de waterleiding wegvallen. In de warme zomer van 2018 zag Vitens de bodem van de watervoorraad in zicht komen. Als de zomers steeds vaker heel warm worden en er elke keer periodes zijn dat er veel meer water wordt gebruikt, zou Nederland in 2050 100 miljard liter extra kraanwater nodig hebben. Dat is onmogelijk, volgens Vitens, en daarom moeten mensen er nu al aan wennen om op hete dagen juist goed op het waterverbruik te letten.

