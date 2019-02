Pannenkoekenplant, move over! Dít wordt de kamerplant van 2019

Tegenwoordig heeft zo’n beetje de hele wereld een ‘hippe’ pannenkoekenplant in huis. Zin in iets nieuws? Misschien is dé kamerplant van 2019 wel iets voor jou. En het leukste: hij is nog gratis ook.

Groene vingers in actie

Deze kamerplant maak je namelijk helemaal zelf! We hebben het over de avocadoplant, want wist je al dat je met de pit van een avocado zelf een prachtige plant kunt laten groeien? Het duurt wel héél lang voordat je je eigen avocado’s kunt plukken, want pas na een jaar of zeven zal er een avocado aan gaan groeien. Maar treur niet: de plant ziet er zelf al ontzettend leuk uit.

Niet weggooien

De avocado is een ontzettend populair product, dus is de kans groot dat je er wel een thuis hebt liggen. Wacht dan dus even met het weggooien van de pit. Verder heb je nog een glas water en wat satéprikkers nodig.

Zó kweek je heel makkelijk je eigen avocadoplant:

Stap 1

Let goed op wanneer je de avocado opensnijdt en haal de pit er zorgvuldig uit. De pit mag niet door het mes beschadigd worden, want dan groeit-ie niet goed meer. Maak ‘m daarna goed schoon.

Stap 2

Prik 2 satéprikkers op ongeveer de helft door de pit heen, zodat je uiteindelijk vier uitstekende stokjes hebt. Zo kun je de pit op het glas water laten balanceren. Als je ze er lastig in krijgt, kun je ook vier cocktailprikkers er een klein stukje in prikken.

Stap 3

Vul een glas water en hang de pit met de stokjes op de rand van het glas. Er moet zoveel water in het glas zitten dat de pit ongeveer twee centimeter onder water staat.

Stap 4

De avocadopit heeft nu veel zonlicht nodig om te kunnen groeien, dus plaats het glas op een zonnige en warme plek.

Stap 5

Probeer het water om de dag ongeveer te verversen, maar zorg er altijd voor dat de pit twee centimeter onder water ligt. En dan is het wachten daar. Na zo’n twee à drie weken zal de pit openbarsten en zullen er enkele dagen later wortels uit gaan groeien.

Stap 6

Wanneer de wortels zo’n vijf à tien centimeter lang zijn, is het tijd om de pit te gaan verplaatsen naar een pot met potgrond. Zorg dat de pot ruim genoeg is, want de pit heeft ruimte nodig om te groeien. Kies daarom voor een pot met een doorsnede van minstens vijftien centimeter. Het duurt even, maar uiteindelijk zal er een mooie plant uit groeien.

Stap 7

De avocadoplant groeit het best op een zonnige plek én in vochtige grond. Geef ‘m dus geregeld water. Gele bladeren geven aan dat er te veel water is. Maar wanneer ze bruin kleuren, is de plant juist uitgedroogd.

