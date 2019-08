Betekent deze hint dat Roy Donders meedoet aan ‘Expeditie Robinson’?

De geruchten gingen al langer, maar nu lijken onze vermoedens toch eindelijk bevestigd: Roy Donders doet mee aan ‘Expeditie Robinson’.

Op de nieuwste hint op de social media-kanalen van het programma zien we namelijk niet alleen een stijltang en föhn, maar ook is in het bijschrift te lezen: “Weet jij wie de worstenbroodjes echt gaat missen? 🍽 #museumstuk #expeditierobinson2019.” Als echte Brabander met zelfs een carnavalskraker over deze lekkernij, kan het haast niet missen.

Moét wel

Fans van het programma zijn in elk geval overtuigd dat Roy de laatste kandidaat van Expeditie Robinson is. “Roy Donders 10000% zeker”, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: “Dat kan er maar één wezen!”

Andere kandidaten

Eerder had RTL al de deelname van 3FM-dj Frank van der Lende, YouTubers Kalvijn en Dionne Slagter, ex-Dolly Dot Anita Heilker, verslaggever Jaap van Deurzen, presentator Rob Geus, catwalkcoach Mariana Verkerk en zangeres Shary-An Nivillac bevestigd. Vorige week woensdag kwamen daar 3FM-dj Eva Koreman, Qmusic-dj Fien Vermeulen, Klokhuis-presentatrice Eva Cleven (FunX), ex-profhandbalster Yvette Broch, televisiekok Hugo Kennis en YouTuber Rijk Hofman nog bij. De laatste vier kandidaten die onthuld zijn, zijn Thomas Berge, Kim Kotter, Akwasi en Tim Coronel.

