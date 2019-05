Hey handig! Marie Kondo lanceert een speciaal kinderboek over opruimen

Opruimgoeroe Marie Kondo, die kennen we inmiddels. Bedoel, ze heeft een eigen bedrijf genaamd KonMari Media, Incl. (met zo’n tweehonderd opruimconsultants in dienst!), is te zien op Netflix in haar eigen show genaamd Tidying up with Marie Kondo, waar ze ontplofte huizen omtovert tot opgeruimde paradijzen, en schreef populaire DIY-boeken. En daar komt dit najaar een kinderboek bij. Jong geleerd is oud gedaan, thank you Marie!

Talloze huishoudens zijn dankzij Marie Kondo spic en span. Met uitzondering van de kinderkamers. Maar daar dus komt verandering in…

Lang leve opgeruimde kinderkamers!

Marie – zelf moeder van twee – wil de belangrijkheid van opruimen overbrengen op een jonger publiek. ‘Opgeruimd staat netjes.’ kun je niet vroeg genoeg leren, niet?

Kiki & Jax

Met de komst van het fotoboek ‘Kiki & Jax’ hoopt ze the next gen, kinderen zo ver te krijgen om hun spulletjes netjes op te bergen. Zelf! Het verhaal gaat over een hechte vriendschap tussen vos Kiki die een verzamelaar is, en uil Jax die een sorteerder is. Tegenpolen dus! Samen zorgen ze ervoor dat Kiki’s spulletjes niet in de weg komen te staan.

Het toverwoord is vreugde, waardoor Marie Kondo hoopt dat kinderen in de toekomst met plezier (en zeuren, haha) hun kamers opruimen. Als dit lukt zijn alle moeders haar een enorme dankbaarheid verschuldigd!

Het boek ligt vanaf 5 november in de Amerikaanse schappen. Duimen dat-ie niet veel later ook in Nederland te verkrijgen is.

Bron: Famme.nl | Beeld: iStock