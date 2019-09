In ‘Het Spijt Me’ helpen Caroline Tensen en haar team de deelnemers om dat ene woordje te zeggen: sorry. Eric is een van de twee kandidaten die in de nieuwste aflevering een poging doet, wat zorgt voor de nodige verbaasde reacties van kijkers.

Woensdagavond vertelt Eric in Het Spijt Me dat hij al vijf jaar samen is met zijn vriendin Anita, maar niet altijd even eerlijk is geweest tegen haar. Zo heeft hij meerdere keren gelogen over zijn werk. Bijvoorbeeld dat hij een baan had, maar ondertussen de tijd doodde in de stad tot zijn geliefde hem weer kwam ophalen. Daarnaast ontkende hij op datingsites te zitten aan het begin van hun relatie, maar ook die leugen kwam uiteindelijk uit. De twee gingen een tijdje uit elkaar, maar uiteindelijk wist Anita hem toch te vergeven.

Praten

Anita noemt Eric een pathologische leugenaar, maar blijft hem steunen. “Ik heb geleerd om sterk te blijven”, legt ze uit aan Caroline. Het lukt haar om dingen door de vingers te zien door er veel over te praten. “Eric is geen prater, dus daar kan ik niet echt bij terecht, maar ik praat veel met mijn dochters. Dat houdt me op de been.”

Wantrouwen

Ze geeft toe dat ze altijd twijfels heeft bij de dingen die Eric vertelt. “Dat zit er continu”, aldus Anita. “Ik denk dat-ie een beetje ziek is, zo leg ik het voor mezelf uit. Maar wat ik intussen wel weet, is dat als hij een leugen heeft verteld er wél enorm mee zit.”

Oprecht of niet?

Als Anita eenmaal arriveert in de zogeheten white room, heeft Eric een brief die hij graag aan haar wil voorlezen. Hierin schrijft hij onder andere dat hij nooit meer zal liegen en alles opbiecht als het wél weer voorkomt. Dat is dan ook precies waar kijkers van Het Spijt Me over vallen en massaal op reageren. Ook betwijfelen fans hoe oprecht de “sorry” van Eric is:

Ik zal nooit meer liegen,

aldus een pathologisch leugenaar..#hetspijtme maar dat gelooft niemand. — Cindy Abrahams (@KunstCINnig) September 18, 2019

Is een #hetspijtme van een pathologische leugenaar de waarheid? — Dat vind ik er van (@Dat_Vind) September 18, 2019

Ik weet niet wat ik moet geloven. #hetspijtme — Dat vind ik er van (@Dat_Vind) September 18, 2019

😂😂😂 Hilarisch!!!

Een pathologische leugenaar die sorry zegt en belooft dat hij nooit meer zal liegen!😂😂 En daarna zegt hij het meteen op te biechten wanneer hij de fout ingaat! Al twee leugens in één zin!😂😂😂 #hetspijtme — Beetje68 (@Beetje68) September 18, 2019

Sorry sorry sorry. Ik zat liever op Lexa, lekker spelen met m’n t*llie. Wat ben ik toch een enorme oen, ik zal het nooit nooit echt nooit meer doen. En als ik dan toch weer lieg, dan weet ik je dat ik je weer bedrieg. I love you, kusjes. Joe. #hetspijtme #benbenieuwd — Robbie Grul (@Grulmeister) September 18, 2019

Ik zal niet meer liegen en als ik het toch doe biecht ik het op…. 😳 #hetspijtme — Rob Kuijpers (@rplkuijpers) September 18, 2019

Nou liegt ie weer #hetspijtme — Jessica B. (@kletsica) September 18, 2019

#hetspijtme ik denk dat hij liegt 🙈 — Alex Bron (@AlexanBron) September 18, 2019

Knap dat hij z’n leugens op papier kan zetten #hetspijtme pic.twitter.com/y5EsMdE5jG — Jess (@TiebackxJ) September 18, 2019

#hetspijtme-poll 👉 Beste tweep, Gelooft u dat die gozert – met ’n gouden hartje – nóóit meer zal liegen??? 😂😂😂 — * (@Soul7Food) September 18, 2019

Zei ie nou, ik zal alles opbiechten als ik het weer doe?? #hetspijtme — Kim (@Kimsalabim2) September 18, 2019

1x een leugenaar altijd een leugenaar, helemaal als dat toelaat. Vermoeiend en je krijgt nooit rust met een pathologische leugenaar. 😏#hetspijtme — Sandra (@sandra1156) September 18, 2019

#hetspijtme van een leugenaar… is dat een leugen? Dit is redelijk verwarrend.. — Alex Bron (@AlexanBron) September 18, 2019

Het Spijt Me

Het Spijt Me wordt gepresenteerd door niemand minder dan Caroline Tensen en is iedere woensdagavond om 20.30 uur te zien op RTL4. Heb je een aflevering gemist en wil je ‘m graag terugkijken? Dat kan hier.

Beeld: still