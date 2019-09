Kijkers vol ongeloof: vader en dochter in ‘Het Spijt Me’ al jaren geen contact wegens selfies

In ‘Het Spijt Me’ doen Caroline Tensen en haar team er alles aan om ruzies de wereld uit te helpen. Woensdagavond schiet de presentatrice Zildian te hulp, die al jaren geen woord meer gewisseld heeft met haar vader. De reden? Een reeks selfies van het destijds 16-jarige meisje. En dat kunnen kijkers van het programma maar moeilijk bevatten.

In de nieuwste aflevering van Het Spijt Me wil Zildian dolgraag haar excuses aanbieden aan haar vader André. Ze weet inmiddels hoe erg ze hem gekwetst heeft met de foto’s die ze vroeger plaatste en wil dat – koste wat het kost – rechtzetten. Maar of haar vader haar actie waardeert, is een tweede.

Geslagen

Zildian en haar broer Richard vertellen in Het Spijt Me geen makkelijke jeugd te hebben gehad. Hun ouders zijn gescheiden toen de kandidate negen jaar oud was en de moeder van het gezin vond opnieuw de liefde, bij een man die geen leuke stiefvader was. “Het was een gemene man”, aldus Richard. “Op een gegeven moment was het zo erg dat wij zelfs geslagen werden.”

Afleiding

Alles bij elkaar leidde ertoe dat Zildian volgens haar broer “geen makkelijk persoon om mee om te gaan” werd. Ze ging zich afzetten door onder meer te gaan roken, blowen en nachten weg te blijven. “Ik ging dingen doen waardoor ik afleiding had”, geeft ze toe aan Caroline.

Duckface

Dat alles was heel moeilijk voor haar moeder maar met haar vader had ze nog wel een beetje contact. Tot drie jaar geleden. “Waardoor is dat misgegaan?”, vraagt de presentatrice zich af. Zildian weet het niet precies maar vertelt hem nog wel een bericht te hebben gestuurd via Facebook, om te vragen waarom André ineens geen contact meer wilde. “Toen had-ie het over een duckface op een foto, dat hij dat niet leuk vond”, zegt de jonge vrouw. “Want ik was te jong daarvoor en hij vond het uitdagend. Maar ik zag daar de ernst niet van in om een beetje met mijn lippen te tuiten en op een foto te staan.” Ze biecht op de kiekjes te maken om erbij te horen. “Iedereen plaatste foto’s met een duckface.”

‘Hoerig’

Haar vader vond de selfies echter niet zo onschuldig. “Mijn vader had er een hekel aan”, vertelt Richard. “Dus die heeft haar geprobeerd te beschermen om dat niet meer te doen en ze eraf te halen. Daar kon mijn zusje destijds niet tegen.” Tijdens het Facebook-contact liep het dan ook helemaal uit de hand tussen Zildian en haar vader. Nadat André de foto’s “hoerig” had genoemd, heeft zijn dochter hem voor van alles en nog wat uitgemaakt. “Dat had ik niet moeten zeggen”, geeft ze in Het Spijt Me toe. “Ik heb hem zo erg gekwetst.”

Zonder camera’s

Wanneer Caroline aanbelt bij vader André, weet hij meteen door wie de presentatrice is gestuurd. “Ik ben gewoon pissed off”, reageert hij. Verder komt hij niet in beeld maar vraagt hij de blondine om binnen te komen zodat hij zijn kant van het verhaal kan vertellen, zónder camera’s eromheen.

Geduld

Intussen wacht Zildian gespannen in de zogeheten white room. Wanneer de deur opengaat en niet haar vader maar Caroline in de opening staat, weet ze dat het mis is. André is niet gekomen omdat hij volgens de presentatrice nog veel verdriet en boosheid voelt wanneer hij aan zijn dochter denkt. Zildian moet geduld hebben, vertelt Caroline. Want haar vader kan zijn gevoelens op dit moment nog niet opzij zetten, maar gooit de deur nog niet helemaal dicht.

Lees ook

Aangrijpend verhaal Age en Silvia in ‘Steenrijk, Straatarm’ ontroert kijkers enorm



Onbegrijpelijk

Kijkers van Het Spijt Me kunnen niet geloven dat een paar selfies de reden tot contactbreuk kunnen zijn. “Haar vader wil haar al drie jaar niet zien, wegens pubergedrag. Sorry, dit begrijp ik niet”, schrijft iemand op Twitter. Ook snappen sommigen niet dat André nog meer tijd nodig heeft. “Niet iedereen wordt honderd, geniet van de tijd die je samen hebt.”

De tekst gaat verder onder de tweets.

Dat het niet gelijk goed is, begrijp ik. Er zijn dingen gebeurd en dat heeft tijd nodig. Maar niet eens in gaan op de eerste stap van je kind? Haar keihard afwijzen, die vernedering geven. Als ouder doe je dat gewoon niet! #hetspijtme — WillemG (@willemgerrits) September 25, 2019

Hopelijk komt het toch goed en vergeeft hij haar , kom op zeg ! #hetspijtme — Marloessepoessos (@sprookjesrreal) September 25, 2019

Sommige ouders zijn zo koppig… stap toch eens over je trots heen… #hetspijtme — Alex Bron (@AlexanBron) September 25, 2019

Wat is dat toch bij #hetspijtme met al moedige dochter die het goed willen maken met hun vader en dat de “vaders” vervolgens niet komen 😞 — Marjoleine🌴 (@imarjoleine) September 25, 2019

Wat een geduld heeft dit meisje.Vader wil haar al drie jaar lang niet zien, vanwege puber gedrag. Sorry dit begrijp ik niet, wat een vader…#hetspijtme — Sanae (@SanaeZH) September 25, 2019

Die vader is vast nooit puber geweest #hetspijtme — Widdershin (@Widdershin2) September 25, 2019

Dus je puber dochter plaats selfies met een duckface en dan verbreek je als vader het contact… en ja ze heeft je pijn gedaan en dingen gezegd waar ze nu spijt van heeft maar dat doen pubers… wie is hier nou het kind? #hetspijtme pic.twitter.com/xLHAGQi67X — Maris (@maristwit70) September 25, 2019

Sorry dat ik me gedragen heb als een puber. Ik was al 16…. Die vader is degene die sorry moet zeggen! Zo sneu voor dat meisje… #hetspijtme — Chantal Van Rijn (@Tallie_82) September 25, 2019

Ah men deze brief, welke vader kan dit negeren😥 #hetspijtme — Nicole Moen (@KollieM) September 25, 2019

Wat is dat toch met die vaders die het contact verbreken met hun puberdochters!!!! Kan er zo kwaad om worden! #hetspijtme — Esther (@Esther00217) September 25, 2019

Zelf in de jaren 80 alle vrijheid van de wereld hebben gehad en dan nu je eigen kind in een wurggreep houden vanwege een duckfacefoto. Waardeloze vader. #hetspijtme — Pebbles (@Pebbles_wrote) September 25, 2019

Contact verbreken met je dochter vanwege pubergedrag. En dan notabene valse hoop geven dat het ooit tot een verzoening zal komen.. Hoe vals kan je als vader zijn! #hetspijtme — Debora (@D_S1) September 25, 2019

Daar gaan we weer, slechte vaders united #hetspijtme — Ninouschka (@Ninouschka) September 25, 2019

Wat een enorme klootzak, wees toch een echte vader. Niet iedereen word 100, geniet van de tijd die je samen hebt #hetspijtme — Monica (@monicaxmoc) September 25, 2019

De vader van Zildian heeft tijd nodig… wat nu als hij morgen overlijd? Zou hij beseffen wat voor een trauma hij haar dan voor de derde keer aandoet? Geen mogelijkheid om vragen beantwoord te krijgen, e.d. #hufter #hetspijtme — Christiaan Heerze (@Coban_1978) September 25, 2019

Het Spijt Me

Het Spijt Me wordt gepresenteerd door niemand minder dan Caroline Tensen en is iedere woensdagavond om 20.30 uur te zien op RTL4. Heb je een aflevering gemist en wil je ‘m graag terugkijken? Dat kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Het Spijt Me, Twitter | Beeld: still