Het muisjes-mysterie: waarom verschillen roze en blauwe in prijs?

Op 1 januari is het lage btw-tarief van 6% verhoogd naar 9%, waardoor onder meer onze boodschappen duurder zijn geworden. Door die prijsstijgingen wordt er door consumenten nét even scherper naar productprijzen gekeken, waardoor soms opvallende ontdekkingen worden gedaan…

Tijdens het volladen van de karretjes stuitten meerdere shoppers in het land op een opmerkelijk prijsverschil. Bij verschillende supermarkten blijken roze en blauwe muisjes anders geprijsd. Zo moeten Albert Heijn-klanten met een meisje op komst maar liefst 11 cent meer betalen dan ouders van een jongetje. Huh?

Pink tax?

Op Twitter zijn sinds half januari meerdere berichten verschenen van verbaasde inkopers die tegen de verschillende prijskaartjes van – laten we eerlijk zijn – nagenoeg exact dezelfde producten aanliepen. Zou de beruchte pink tax – het fenomeen dat inhoudt dat producten voor vrouwen vaak duurder zijn dan mannenproducten – de oorzaak zijn? Ja, klik maar even door, dit bestaat. Je zou het in dat geval inderdaad kunnen gooien op discriminatie….

Albert, leg eens uit…

Aan Albert is dan ook meermaals gevraagd wat hier de reden van is. Klantenservicemedewerker Maarten wijdt het in een reactie aan mogelijk gewijzigde grondstofprijzen, maar verder zegt hij eigenlijk ‘geen specifieke informatie over individuele artikelen’ te kunnen verstrekken. Volgens medewerker Robin, die dezelfde vraag van een andere Twitteraar beantwoordt, zijn de grondstoffen van het roze beleg simpelweg wat duurder. Al doet de knipoog in zijn tweet vermoeden dat-ie dat gewoon uit z’n duim zuigt. Op weer een andere tweet reageert Albert Heijn de prijzen in de webshop gelijk te zullen trekken – dat is inmiddels inderdaad gebeurd. Toch blijft het een ietwat vreemd verhaal.

Ook mannen de dupe

Maar wie denkt dat vrouwen het slachtoffer zijn van dit muisjes-mysterie, heeft het toch bij het verkeerde eind. Want wat blijkt na een rondgang bij andere supermarkten? Hier en daar zijn juist de blauwe muisjes weer duurder geprijsd, zoals bij supermarktketen Dirk. En Jumbo spant de kroon: daar zijn enkel roze en ‘gestampte’ (is dat een hint?) muisjes te vinden in het digitale schap. Jumbo, vinden jullie dat niet een béétje onaardig tegenover de mannen? Verder vragen we ons ook af er alcohol in de Jumbo-muisjes zit. Ze worden namelijk als ‘rose-muisjes’ omschreven op de website. Geniet, maar vier de geboorte van je kind met mate, dus.

Meer voor minder

Op de website van de Ruijter staan geen adviesprijzen vermeld, dus daar valt helaas niets te vergelijken. Overigens spotten we wél dat blauwe muisjes 1 hele kilojoule meer bevatten dan roze (zou het ‘m dan toch in de kleur zitten?), wat het nóg onbegrijpelijker maakt dat ze in sommige winkels duurder zijn. Meer betalen voor minder? Het moet niet gekker worden…

Kan iemand me uitleggen waarom roze muisjes duurder zijn dan blauwe? 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/LTnlKs0a6G — Lenneke Manschot (@freelennse) February 2, 2019

@DeRuijterNL Kunnen jullie mij uitleggen waarom de roze muisjes duurder zijn de de blauwe? De inhoud van beiden verpakking is voor beiden gelijk (280 gr). De helft van de inhoud van de verpakkingen is roze of blauw. Is de kleur roze echt zoveel duurder dan de kleur blauw? 🤔 pic.twitter.com/qWfWSuWO8v — abcdpeter (@abcdpeter) January 15, 2019

Hi! Ik begrijp dat je het gek vind. De muisjes kunnen individueel in prijs schommelen, zowel omhoog als omlaag. Door bijvoorbeeld gewijzigde grondstofprijzen. Over prijswijzigingen van individuele artikelen kan ik geen specifieke informatie verstrekken.^Maarten — Albert Heijn (@albertheijn) January 17, 2019

Hoi! De grondstoffen van van de roze muisjes zijn nét iets duurder 😉 ^Robin — Albert Heijn (@albertheijn) January 29, 2019

Beste AH, het is nog steeds niet gefixt 😭 de verrekening heeft plaatsgevonden, maar de prijs vd muisjes is nog niet aangepast. Dure #kraambeschuitjes 🤣 — Anne-Marije Buiter (@AnneBuiter) February 4, 2019

Even de verschillen op een rij, te beginnen met Albert Heijn. In de webshop nú dus weer gelijke prijzen:

Bij Dirk kun je nog spreken van ‘scheve verhoudingen’:

Jumbo bant blauw en brengt drank bij de vrouw:

Bij Plus betaal je netjes hetzelfde:

Net als bij Spar, met als enig, opvallend detail dat het beleg daar duurder is dan in welke supermarkt dan ook:

Beeld: iStock