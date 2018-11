RTL komt met een variant op het succesprogramma ‘Temptation Island’. Slim, want stiekem kan half Nederland niet wachten tot er weer een nieuw seizoen van de ultieme verleidingstest op de buis verschijnt. Maar wie dacht dat het niet erger, fouter en schokkender kon dan Temptation, heeft het mogelijk goed mis. Het nieuwe format lijkt een gegarandeerd recipe for disaster.

Swingers party

In Free Love Paradise experimenteren acht koppels op een paradijselijk eiland met een open relatie, zo kondigt de zender vandaag aan. Deelnemers zijn mensen die eens een andere partner willen, zonder stiekem vreemd te gaan.

Krijgt de wagen een vijfde wiel?

Gedurende het experiment ontdekken de koppels hoe het voelt als hun partner dezelfde vrijheid krijgt. Aan het einde van het avontuur kunnen ze beslissen of ze monogaam blijven of een open relatie aangaan. OMG, we voelen een overload aan pijnlijke scènes aankomen. Hoe kan dit in hemelsnaam goed aflopen?

Bijna terug!

Wanneer het nieuwe programma wordt uitgezonden is nog niet bekend en mogelijk duurt dat nog even. Gelukkig kunnen vanaf déze datum weer smullen van een nieuwe reeks Temptation Island.

