Verontwaardiging over herhaling ‘Onze Boerderij’: ‘Even geen trek meer in Yvon Jaspers’

Veel kijkers waren verontwaardigd toen ze zagen dat ‘Onze Boerderij’ gisteren werd herhaald op NPO 1. Na het debacle bij ‘Pauw’ snapten mensen vooral niet waarom Yvon Jaspers nog een platform krijgt met dit programma.



Het halve land viel over de presentatrice heen, die eindeloos ‘jammerde’ in Pauw over hoe eenzaam en ellendig ze zich voelde tijdens de beruchte ForFarmers-rel, terwijl de vader en oom van de vermoorde Anne Faber in diezelfde uitzending hun verschrikkelijke verhaal en verdriet deelden. Talkshowveteraan Jeroen Pauw vertelde in de allereerste uitzending van de nieuwe show van Wilfred Genee en Hélène Hendriks op Veronica over het ongemakkelijk moment. Het hele interview, waarin Yvon zelfs het woord ‘oorlogsgebied’ in de mond nam, viel vanwege het tragische verhaal van de familie Faber (wat daarna aan bod kwam) volledig verkeerd. “Ik vond dat een ingewikkelde kwestie”, legt Pauw uit.

Kijkcijfers

Toch blijft het boerenleven blijft veel mensen mateloos intrigeren. Nota bene een herhaling van het programma Onze boerderij van Yvon Jaspers scoorde woensdag bijna een miljoen kijkers op NPO 1, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Daarmee was het na het WK voetbal het best bekeken programma van de dag. De vierdelige serie Onze boerderij, waarin Jaspers het boerenleven promoot, werd vorig jaar mei en juni voor het eerst uitgezonden. Toen was de show goed voor 1,5 tot 1,8 miljoen kijkers.

Jeroen Pauw over interview met Yvon Jaspers: ‘Ik hoopte dat ze zelf zou ingrijpen’



Verontwaardigd

Veel kijkers reageren verontwaardigd dat dit programma van Yvon toch weer herhaald wordt op NPO 1. De reactie op Twitter zijn dan ook niet mals. “Krijgt Yvon Jaspers nu weer een platform?”, vraagt iemand zich af. Een ander vindt dat de presentatrice überhaupt geen zendtijd meer verdient.

Krijgt #yvonjaspers nou weer een platform? Met haar neplach, nepaccent en kneusjes van oud #bzv deelnemers geld over de rug van dierenleed verdienen? Mensen haken af hoor, we worden wijzer @KroNcrv . #onzeboerderij #wegzappen — Diane van de Mortel (@dianevdm) 12 juni 2019

Zitten mensen wel te wachten op een herhaling van dit programma met dramaqueen Yvon? 😂 #onzeboerderij — Lianne van Veen (@Liedje87) 12 juni 2019

Hebben we net de nieuwe single van Dotan gehad, mag Yvon Jaspers ook meteen weer op tv. Toe maar. #onzeboerderij — bill wolters (@wolmerk) 12 juni 2019

Ik kan er niet zo goed meer tegen… #yvonjaspers #onzeboerderij — Colette van der Wal (@colette62w) 12 juni 2019

De ambassadeur van For Farmers maar weer eens over ‘de boerruuuh’ op TV. Dat noem ik nog eens uitmelken… #OnzeBoerderij — Pieter Tammens 🎙📻 (@PieterTammens) 12 juni 2019

Volgens mij is er storing op NPO1.

Die vervelende meid, Yvon Jaspers is namelijk weer op tv.

Geef die arrogante tante, daarbij verwijs ik naar Pauw waar ook de oom van Anne Faber zat, geen zendtijd meer. Laat haar maar naar SBS of RTL gaan. — Jan van Bemmel (@torenstad2015) 12 juni 2019

