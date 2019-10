Lekker binnen blijven: dit zijn de beste Netflix-films voor de herfst

De miezerige regen die op je gezicht spettert, de bladeren die langzaamaan weer van de bomen vallen en een gevoelstemperatuur van -10 in de vroege ochtenden: het is weer herfst. Of je nou van dit seizoen houdt of niet, het blijft de perfecte tijd om onder je warme dekentje films te kijken. En daarom heeft Flair de 7 beste Netflix-films voor de herfst op een rijtje gezet.

1. Ratatouille

Ah, wegdromen over lekker eten in een gezellig restaurantje. In de herfst hoeven we niet meer te terrassen: het is tijd voor romantische diners bij kaarslicht. Ratatouille brengt je alvast in die sfeer. Een rat, Remy, heeft een passie voor koken en wil zijn droom om chefkok te worden waarmaken in Parijs. Hij ontmoet Linguini, een kok die een grote kluns is als het om eten gaat. Ze bundelen hun krachten: Remy het brein achter de gerechten en Linguini het lichaam dat deze maaltijden maakt. Een gezellige familiefilm om in de herfst te kijken!

2. Shutter Island

Omdat we in de herfst over het algemeen toch een niet al te goed humeur hebben, hoeven we ook geen vrolijke zomerfilms meer te kijken. Een duistere film waar je nog lang over na zult denken past ook beter bij het duistere weer. In deze psychologische thriller gaat Teddy Daniels, gespeeld door Leonardo DiCaprio, als detective naar Shutter Island om een verdwijning te onderzoeken. Niets is echter wat het lijkt en plot twist na plot twist zetten je steeds op het verkeerde spoor. De film is geregisseerd door Martin Scorsese, wiens nieuwste film The Irishman binnenkort op Netflix staat.

3. Bridget Jones

Ja, in Nederland regent het veel, maar ben je ooit in Groot-Brittanië geweest? Daar is de herfst pas écht bagger. Een Britse film kan dus niet ontbreken in dit lijstje. Bridget Jones lijkt de perfecte vriend te hebben, maar is zij wel de perfecte vriendin? Omdat ze te veel aan haarzelf twijfelt maakt ze het uit en dan komt er nog een andere leuke man op haar pad… Het blijft de perfecte combo: Bridget Jones + fleecedekentje + warme choco + regen die je op het raam hoort tikken.

4. It

Pak je gele regenjas en rode laarsjes er maar bij: ‘you’ll float too’ in de regen die met bakken uit de hemel valt. Of je blijft lekker binnenzitten om een spannende film te kijken, zoals It. Horroclown Pennywise terroriseert de levens van de Losers club. De vrienden doen hun best en gaan vechten tegen het monster. It: Chapter Two draait momenteel in de bioscoop en is een groot succes. Er komen nog meer Stephen King-films aan om erg naar uit te kijken.

via GIPHY

5. Free Willy

Als je in de regen gaat staan, je ogen dichtdoet en heel, heel erg goed je best doet en fantaseert dat er een orka over je heen springt, is het net alsof je meespeelt in Free Willy. In een dolfinarium is de orka Willy gevangen genomen, maar hij ontmoet daar zijn soulmate, het jongetje Jesse. Jesse zet alles op alles om de orka weer zijn vrijheid terug te geven en hem naar de oceaan te brengen.

6. A Nightmare on Elm Street

Oktober betekent natuurlijk Halloween en daarom gooien we nóg een horror in het lijstje. A Nightmare on Elm Street is een echte klassieker. Om wraak te nemen op zijn moordenaars, stalkt een misvormde man de kinderen van zijn moordenaars in hun dromen. En het blijft niet alleen bij stalken: niet iedereen wordt levend wakker. Spooky season has started met deze horrorfilm! Als je in de stemming wilt blijven, bekijk dan ook deze 9 beste horrorseries op Netflix.

7. The Lord of The Rings

We komen nauwelijks buiten, we zitten niet op terrasjes en we gaan niet meer op vakantie, oftewel: we hebben enorm veel tijd aan onze handen. En dat is perfect voor deze lange zit: een Lord of The Rings-marathon! Frodo neemt je mee in zijn toch om die verdoemde ring nou eens een keer te vernietigen. Hobbits, elven, dwergen en mensen komen allemaal voorbij en voordat je het weet ben je überhaupt vergeten dat het buiten rotweer is. Er komt ook een Lord of The Rings-serie aan, die zich ook in Nieuw-Zeeland afspeelt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: iStock