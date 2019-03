Hereniging van Koos (94) met broer en 8 zussen ontroert kijkers ‘Love is in the air’

Gisteravond was het snotteren geblazen bij een nieuwe aflevering van ‘Love is in the air’. Daarin kwam de wens van de in Zuid-Afrika wonende Koos (94) in vervulling; hij wilde nog één keer zijn broer en acht zussen kunnen omhelzen.

Groot gemis

Kort na de Tweede Wereldoorlog vertrokken Koos en zijn vrouw Nelly per boot naar Zuid-Afrika om daar een nieuw leven te beginnen. In een rustige wijk in Kaapstad hebben ze het nu enorm naar hun zin, maar het gemis van hun familie knaagt.

Geluk en verdriet gaan hand-in-hand

Astrid, de jongste zus van Koos, heeft daarom een brief naar de redactie van Love is in the air gestuurd met de vraag of presentator Robert ten Brink alle broers en zussen zou willen herenigen. Dat wilde Robert natuurlijk graag, maar omdat Koos te oud is om nog naar Nederland af te reizen, werden de andere negen familieleden naar Zuid-Afrika gevlogen. Mooi natuurlijk, maar dat het de allerlaatste familiehereniging zal zijn, maakt deze prachtige ontmoeting toch ook een beetje verdrietig.

Tegenstrijdig gevoel

“Je bent blij dat je er naartoe gaat, maar je ziet op tegen de dag dat je weggaat. Dan zie je hem nooit meer in het echt”, vertelde een zus geëmotioneerd tijdens de uitzending. Ook zijn broer Bertus heeft het er duidelijk moeilijk mee. Hij heeft al meerdere keren afscheid genomen. “Dat ga ik nu voor de vierde keer doen.”

Kijkers geraakt door ‘heftige’ aflevering

Kijkers laten op Twitter weten dat ze het een bijzonder mooie, maar ook heftige aflevering vonden. De hereniging heeft bij veel kijkers voor kippenvel gezorgd. “Wat een mooi moment”, laat een kijker weten op Twitter. Verder kunnen de kijkers het bijna niet geloven dat Koos al 94 jaar oud is. Hij ziet er namelijk nog hartstikke fit uit voor z’n leeftijd. “Wat een vitale man” en “Wow, zo wil ik ook wel 94 worden”, klinkt het.

#loveisintheair Dikke kippenvel na het bericht dat de moeder van Abe tijdens hun verblijf is overleden. Wat fijn dan toch dat ze elkaar allemaal nog hebben kunnen zien. Poeh 😢 — Asha (@AshaViguurs) March 20, 2019

Wat een verschrikkelijk lieve man van 93 #Loveisintheair herenigd met zijn broer en zusters! — kimberley ❤️♠️ (@kimberley1806) March 20, 2019

#loveisintheair Wat mooi toch dat vroeger gezinnen groot waren. Deze "oude" mensen zijn nooit eenzaam op hun oude dag. Dik in de 80 en dan nog met 8 zussen zijn! Wat een rijkdom. — Rineke (@TonneDer) March 20, 2019

Geweldig, wat heerlijk om te zien dit. Met 8 broers en zussen naar #zuidafrika om je oudste broer te zien, die 93 jaar oud is #loveisintheair #rtl4 — Marieke Kuipers (@MariekeMKuipers) March 20, 2019

Jeetje wat ziet die man er goed uit voor z’n leeftijd! Zo wil ik ook wel 94 worden! #loveisintheair — 'kimberleeey (@KusKimberleeeyx) March 20, 2019

Wauw is die man van 94 nog goed! #loveisintheair — QB (@QB_tweet) March 20, 2019

wow zo wil ik ook wel 94 worden. #loveisintheair — Edwin Hoving (@edwin0311) March 20, 2019

#loveisintheair ik verwachtte n oud opaatje van 94….zit daar gewoon n hele vitale man! — Rineke (@TonneDer) March 20, 2019

Het moment van de hereniging:

