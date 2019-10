Nu de donkere maanden zijn aangebroken, is het aftellen geblazen tot de gezellige decemberdagen. En HEMA zorgt er met een schitterende collectie voor dat we helemáál niet kunnen wachten tot we de kerstboom mogen optuigen.

Het oer-Hollandse warenhuis heeft namelijk de handen ineengeslagen met Viktor&Rolf, Nederlands bekendste ontwerpersduo. Samen lanceren de merken de limited edition ‘jingle bows kerstcollectie’, bestaande uit álles wat je kersthartje begeert.

Van kersttafel- tot boom

De kersttafel opdekken was nog nooit zo leuk. Bij HEMA vind je vanaf 18 november – zowel in de winkels als online – de collectie die het warenhuis samen met Viktor&Rolf uitbrengt, bestaande uit bordjes, kommetjes en een tafelkleed vol gouden strikjes. De boom hang je dit jaar vol met rode strikken en de cadeautjes kun je inpakken in bijpassend cadeaupapier. Wat je nog meer kunt verwachten van de ‘jingle bows kerstcollectie’? Denk aan kerstchocolade, glinsterende folieballonnen en een cavafles met glittersleeve.

Mode

Viktor&Rolf zou Viktor&Rolf niet zijn als er geen kleding in de collectie zou zijn opgenomen. Je vindt dan dus ook kersttruien én -sokken in het assortiment, voor mannen, vrouwen én kinderen. Zelfs je baby kun je hullen in een outfit van Viktor&Rolf en HEMA, want er wordt vanaf eind november ook een speciaal kerstrompertje verkocht. Enne, geen foute en gênante kersttruien, maar stijlvolle items die je moét hebben.

Nog even geduld

De ‘jingle bows kerstcollectie’ is vanaf 18 november te vinden in de winkels van HEMA en natuurlijk in de webshop van het warenhuis. De prijzen variëren van 1,50 euro voor een geschenkverpakking tot 35 euro voor het tafelkleed. Laat de kerst maar komen!









