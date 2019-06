In het programma ‘Verminkt’ zien we hoe plastische chirurgie helemaal mis kan gaan. In de aflevering van gisteravond ging presentatrice Evelyn Struik langs bij Cristina, wiens leven in gevaar is door verkeerde, permanente fillers. Kijkers keken met tranen in hun ogen toe.

Redden wat er te redden valt

Door verkeerde fillers of onervaren artsen kan een eenvoudige cosmetische ingreep leiden tot ongewenste verminking. In Verminkt probeert een team van plastische chirurgen er alles aan te doen om deze verminkingen ongedaan te maken en een mooi resultaat achter te laten.

Schoonheidsideaal

Gisteren ging Evelyn langs bij de van oorsprong Colombiaanse Cristina. In Zuid-Amerika is schoonheid heel belangrijk en daar wordt dan ook vaak plastische chirurgie gebruikt om mensen ‘mooier’ te maken. Ook Cristina was niet tevreden met zichzelf en liet zes jaar geleden haar billen liften met permanente fillers. Maar dit ging helemaal mis.

Vriendin overleden

De fillers bleken levensgevaarlijk en hebben haar spierweefsel aangetast. Daardoor kan ze nu bijna niet meer zitten of lopen en heeft ze voortdurend pijn. Ook is ze erg bang dat de fillers haar fataal worden. Een vriendin van haar is immers overleden na een ingreep met dezelfde fillers. “Ik hoorde dat zij hetzelfde had laten doen en dat ze binnen 15 minuten overleden was. Ze kreeg het aan haar hart en stierf.”

Angst

De angst heeft haar hele leven overgenomen. Ze is inmiddels depressief en ook haar zoon lijdt eronder. Evelyn heeft het onwijs met Cristina te doen en gaat daarom samen met haar team proberen om haar te helpen. Maar al snel krijgt ze van de artsen te horen dat ze haar billen niet mooier kunnen maken. Ze kunnen alleen de pijn verminderen. Daar is Cristina al heel blij mij. “Ik heb niks meer te verliezen.”

De tekst gaat verder onder het fragment.

Tranendal

Kijkers zijn diep geraakt door het verhaal van Cristina. Ze vinden het verschrikkelijk om haar zoveel pijn te zien lijden. “Zit hier gewoon mee te janken. Zo’n mooie vrouw, hoop dat het goed komt”, schrijft een kijker op Twitter. De mensen thuis hebben ook veel lof voor de artsen die Cristina geholpen. De kijkers hopen alleen wel dat iedereen die twijfelt over een cosmetische ingreep eerst naar dit programma gaat kijkt. Daar kunnen ze heel veel van leren, want “wat doen mensen zichzelf toch aan”.

Reacties:

Zit hier gewoon mee te janken zo mooie vrouw hoop dat goed komt #verminkt — monique de ruiter (@moniquederuiter) June 5, 2019

Jeetje wat hebben ze christina #verminkt met zo veel pijn😞wat doen ze die mensen aan met die rot fillers😭 wow heftig pic.twitter.com/MbNllIaY4i — '—..Sou-Made.. (@DolfijnSou79) June 5, 2019

EvelynStruik doet het echt top ook👍😘 #verminkt @RTL4 wauw christina dat stukje voor de reclame wat een verandering☺ echt hoop doet leven🙏 — '—..Sou-Made.. (@DolfijnSou79) June 5, 2019

Och och, wat vreselijk! Wat moesten ze veel weghalen !! 😥 #verminkt — Samantha Benschop (@sjbenschop) June 5, 2019

Elke nadeel heeft zijn voordeel nu ziet christina dr LieveTante aaahhh 🙏 #verminkt spanned hoor😱💉 respect voor die artsen hoor, wow zo veeel vlees😭 — '—..Sou-Made.. (@DolfijnSou79) June 5, 2019

Geweldige arts , eerlijk en deskundig maar ook meelevend #verminkt — judy (@kluwer01) June 5, 2019

Heftig😳 #verminkt Maar wat een lieve zoon❤️ — Leonora (@Leonora39768358) June 5, 2019

Wat een deskundige, eerlijke en lieve arts! #verminkt — Suz (@SuniraM_S) June 5, 2019

#verminkt o o o , wat doen sommige vrouwen zichzelf toch aan….beetje extra billen willen en dan zo verminkt 😡 wel een schande die artsen die dit hebben gedaan. Ook dat liposuctie kan weleens slecht aflopen….doe t niet…dan maar geen of dikke billen! — Anna (@vlimmertje) June 5, 2019

Het ziet er nog heftig uit, herstel heeft veel tijd nodig. #verminkt — Elphy 💙 (@elfjeElphy) June 5, 2019

OMG #verminkt..😳… alle mensen/jongeren die zich waar dan ook willen laten fillen, kijk dit nu.. #getreal! — Barbara Karel (@BarbaraKarel) June 5, 2019

Mocht je nog twijfelen om fillers in je lichaam te spuiten #verminkt — Chris van Seggelen (@vierhoog) June 5, 2019

Het is maar goed dat dit ook op tv komt. Hopelijk leren de mensen er wat van hoe belachelijk het is om je lijf op te spuiten met vanalles en nog wat. #verminkt — Reindinho 🏳️‍🌈 (@ReindHoeven) June 5, 2019

Bron: Libelle | Beeld: Still