Verwarring rondom ‘Heel Holland bakt’: stoppen Robèrt en Janny ermee?

Zeven seizoenen lang hebben Janny van der Heijden (65) en Robèrt van Beckhoven (58) de lekkerste baksels van de Nederlandse thuisbakkers beoordeeld. Het achtste seizoen van ‘Heel Holland bakt’ komt binnenkort op de buis. Is de koek al op?



Een nieuwe promo van het tv-programma vol lekkernijen zaait verwarring. Tot hun grote schrik komen Janny en Robèrt er in het filmpje achter dat de koektrommel leeg is. “De koek is op”, zeggen ze in paniek tegen André van Duin (72). De Heel Holland bakt-presentator wil meteen Carlo Boszhard (50) en Irene Moors (52) opbellen als vervangers.

Lees ook

Wachten duurt niet lang meer: ‘Heel Holland bakt’ al eerder terug op de buis



De trommel is leeg

Maar gelukkig: dat is niet nodig. “Nee, de trommel is leeg!”, zegt Janny tegen André. De koek is nog láng niet op, meldt de voice-over. Het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt staat voor de deur. Op zondag 15 december om 21.35 uur zie je de eerste aflevering op NPO 1.

De tekst gaat verder onder de video.

Braderie

Het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt start met een proefaflevering, waarin te zien zal zijn hoe vijftig amateurbakkers hun beste beentje voorzetten om de jury, natuurlijk bestaande uit Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven, omver te blazen. Dit doen ze op een braderie met een reeks spektakelstukken die ze thuis al gemaakt hebben. Daarna volgt een intensief bakkamp van Robèrt. De tien bakkers die er op deze dag tussenuit springen, veroveren een plekje in de Heel Holland bakt-tent en strijden mee voor de titel Beste Thuisbakker van Nederland van 2019 – 2020.

Lees ook

Dít gebeurt er met de taarten die in Heel Holland Bakt gebakken worden



Kerst

De proefaflevering zal op 15 december om 21.35 uur worden uitgezonden op NPO1. Een week later, op 22 december om precies te zijn, zal het seizoen vervolgens écht van start gaan. Met de feestdagen in aantocht heeft deze aflevering een toepasselijk thema, namelijk kerstmis. Vanaf deze week zullen de afleveringen weer gewoon gaan zoals je gewend bent: de kandidaten bakken een signatuuropdracht, een technische opdracht en spektakelstuk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: Omroep MAX