Bakkers klaar… kun jij ook niet wachten tot het nieuwe seizoen van ‘Heel Holland bakt’ ein-de-lijk weer van start gaat? Dan hebben we goed nieuws voor je. Er is namelijk een proefaflevering in aantocht en die wordt zéér binnenkort al uitgezonden.

Pak je agenda (of Flair Family Planner, natuurlijk!) er maar bij en blok de avond van zondag 15 december in je agenda, want dan wordt de proefaflevering van Heel Holland bakt uitgezonden op NPO1. Kop thee, wat lekkers en een dekentje erbij: bestaat er een betere manier om je weekend af te sluiten?

In de proefaflevering zal te zien zijn hoe vijftig amateurbakkers hun beste beentje voorzetten om de jury, natuurlijk bestaande uit Janny van der Heijden (65) en Robèrt van Beckhoven (58), omver te blazen. Dit doen ze op een braderie met een reeks spektakelstukken die ze thuis al gemaakt hebben. Daarna volgt een intensief bakkamp van Robèrt. De tien bakkers die er op deze dag tussenuit springen, veroveren een plekje in de Heel Holland bakt-tent en strijden mee voor de titel Beste Thuisbakker van Nederland van 2019 – 2020.

Kerst

De proefaflevering zal op 15 december om 21.35 uur worden uitgezonden op NPO1. Een week later, op 22 december om precies te zijn, zal het seizoen vervolgens écht van start gaan. Met de feestdagen in aantocht heeft deze aflevering een toepasselijk thema, namelijk kerstmis. Vanaf deze week zullen de afleveringen weer gewoon gaan zoals je gewend bent: de kandidaten bakken een signatuuropdracht, een technische opdracht en spektakelstuk.

