Kijkers liggen dubbel om hilarische actie van Liesbeth in ‘Heel Holland Bakt’

Wat was het weer een verrukkelijke, maar ook een hectische aflevering van ‘Heel Holland Bakt’ gisteravond. Nou ja, dat laatste gold voornamelijk voor amateur-bakster Liesbeth, bij wie alles niet zo smooth verliep als gehoopt.

Lees ook

Oelala: dít is de zoon van Maroeska uit ‘Heel Holland Bakt’

Lekker chaotisch

Ze begon de derde aflevering van de reeks nog zo positief: “Hey, merry Christmas!”, riep ze terwijl ze aan haar kersttulband begon. Maar de kijkers thuis hadden het direct al door: dit werd weer een chaotische aflevering voor de bakster. Terwijl de negen kandidaten aan hun eerste opdracht begonnen, barstte Twitter los: ‘Ach, wat hou ik van Liesbeth’, wordt er meerdere malen getweet.

Vreemd luchtje

Terwijl de nietsvermoedende Liesbeth druk in de weer was om iets moois op tafel te zetten, rook Robèrt een vreemd luchtje. Wanneer hij een kijkje nam bij het keukenblok van Liesbeth, zag hij een groene gesmolten snijplank op de inductieplaat liggen. Terwijl hij de snijplank met een spatel aan het loskrabben was, probeerde Liesbeth de situatie minder ongemakkelijk te maken door het ‘moderne kunst’ te noemen. Gelijk heb je, Liesbeth!

Reacties

‘Dat kan alleen Liesbeth gebeuren’, wordt er op Twitter opgemerkt. ‘Ik vind haar hilarisch’, zegt een ander.

Je snijplank smelten op de inductie-kookplaat. Dat kan alleen Liesbeth gebeuren. #HHB #heelhollandbakt — Floris Pijnenburg (@FMPijnenburg) December 23, 2018

‘En hoe smaakt het kerstplankje?’

Nah, er zit nogal een plastic smaakje aan…#hhb #HeelHollandBakt pic.twitter.com/J6um4n4s5p — Koningin Maxima (@MaximaKoningin_) December 23, 2018

Zou mij ook kunnen overkomen. Maar ik doe dan ook niet mee met #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/B1yIq7RgBV — Robert de Heer (@RobertdeHeer2) December 23, 2018

Oergezellig

Maar ondanks haar harde werk, haar vele inspanning en haar hilarische momenten, moest ze toch de tent verlaten. “Heel jammer”, vond ze het. “Het was oergezellig met iedereen. Ze zijn supergoed allemaal.”

Chaos is key

“Het is mijn eigen schuld”, zei ze nog toen ze meesterbakker Maroeska knuffelde. Het was voor haar moeilijk om haar kop erbij te houden, zei ze daarna nog. “Het was elke keer zo’n chaos in mijn hoofd.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: Still