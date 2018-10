Magisch mooi nieuws: ‘Alle 8 Harry Potter-films komen naar Netflix’

Eén woord, drie lettergrepen: ein-de-lijk! Het zou zomaar kunnen dat de complete Harry Potter-reeks vanaf volgende maand te zien is op Netflix.

Duidelijke tweet

De aanleiding voor dit nieuws is een tweet van de Frans-Belgische tak van Netflix. Het bericht laat weinig aan de verbeelding over: in een korte fragment is de filmmuziek te horen, gevolgd door de boodschap dat alle Harry Potter-films vanaf 1 november te zien zijn!

Grote kans

Hoewel de Belgische catalogus grote overeenkomsten vertoont met de Nederlandse catalogus, is de komst van de filmserie nog niet bevestigd door Netflix Nederland. Wij hebben echter goede hoop en plannen vast een marathon met vriendinnen. De herfst kan niet beter beginnen!

Bron: Superguide | Beeld: Harry Potter