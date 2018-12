Hap slik zeg: ‘We eten zoveel mogelijk biologisch, zonder gifstoffen en andere troep’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Yvonne Heinen (43)

Yvonne Heinen (43) Relatie: getrouwd met Richard (43)

getrouwd met Richard (43) Kinderen: Oscar (9) en Charlotte (7)

Oscar (9) en Charlotte (7) Beroep Yvonne: beleidsadviseur

beleidsadviseur Beroep Richard: IT’er

IT’er Geeft uit aan boodschappen: € 150 per week

€ 150 per week Geeft uit aan uit eten/bestellen: € 100 per maand

Deze week op het menu

Maandag: stamppot rauwe andijvie met zoete aardappel

stamppot rauwe andijvie met zoete aardappel Dinsdag: glutenvrije pasta met aubergine, gehakt en rauwe paprika

glutenvrije pasta met aubergine, gehakt en rauwe paprika Woensdag: gadogado met rijst

gadogado met rijst Donderdag: krieltjes, bloemkool, gevulde vegaschnitzel en salade

krieltjes, bloemkool, gevulde vegaschnitzel en salade Vrijdag: goed belegde, zelfgemaakte pizza

goed belegde, zelfgemaakte pizza Zaterdag: sushi (bestellen)

sushi (bestellen) Zondag: kipwraps met guacamole, kaas en rauwkost

Yvonne: ‘Mijn man doet altijd de boodschappen. Hij vindt het niet erg om naar de supermarkt te gaan en ik heb er een hekel aan. Dan duw je zo’n zware, volle kar en bedenk je je halverwege dat je iets uit het eerste pad bent vergeten. Naar de andere kant van de stad fietsen voor die fijne witlof van die goede groenteboer, daar begin ik ook niet aan. Ik vind het wel leuk om te koken. En dan graag zonder pakjes en zakjes met chemische toevoegingen. We eten zoveel mogelijk biologisch, zodat we geen gifstoffen en andere troep binnenkrijgen. Gewoon vlees zit vol met antibiotica die dieren ingespoten krijgen. Biologische groenten en fruit bevatten bovendien meer voedingsstoffen. Gisteren zei Charlotte: ‘Wat een lekkere appel, je proeft dat ie biologisch is!’ Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over, maar ja, de kinderen horen thuis de term ‘biologisch’ veel.’

Gluten-, lactose- én suikervrij

‘Zelf eet ik gluten-, lactose- én suikervrij. Mijn darmen werken niet goed en anders krijg ik buikpijn. Drie jaar geleden ben ik serieus naar mijn voeding gaan kijken. Door veel te googelen heb ik zo een dieet voor mezelf ontwikkeld, waar ik me goed bij voel. De buikpijn is veel minder en ik heb meer energie. De keukenla ligt vol chiazaad en pompoenpitten. Omdat ik geen brood eet, ontbijt ik met kokosyoghurt of groente smoothies. Spinazie, mango, kokosmelk en bleekselderij: een topcombinatie.

De kinderen eten ‘gewoon’. Mijn dochter Charlotte heeft wel gevoelige darmen. Daarom ben ik bij haar ook voorzichtig met lactose en gluten, maar zij lust niet alles wat ik eet. Dat maakt het lastig om haar op mijn dieet te zetten want ik wil vooral dat ze genoeg en lekker eet. De kinderen krijgen elke dag wel iets te snoepen, misschien te veel. Zelf kreeg ik als kind heel af en toe een koekje, want het moest niet te snel op zijn. Dat doe ik anders met mijn kinderen, ik vind het zonde om koek oud te laten worden. Mijn man is strenger, maar juist omdat het vroeger bij mij thuis zo afgemeten was, zie ik mijn kinderen graag genieten.’

Met z’n allen uit eten

Mijn favoriete keuken is de Aziatische, dat heeft misschien ook met mijn Indische roots te maken. Ik ben gek op Indonesisch eten en Thais maak ik graag zelf. Wij houden van uit eten gaan; met z’n tweeën, maar ook met de kinderen. Dan nemen we een spelletje of tekenspullen mee. Oscar en Charlotte lusten veel, dus het is een feestje voor iedereen. Ze eten graag sushi. Mijn zoon vindt gefrituurde garnalen heerlijk, maar ook haring en olijven slaat hij zo achterover. Een tapasrestaurant of de Italiaan is ook altijd een succes voor een gezinsdiner. Soms maakt het me chagrijnig dat ik niet alles kan eten. Dan neem ik in een restaurant toch een lekker stukje vers brood. Op zo’n moment besluit ik gewoon even te genieten, ik zie later wel of ik er last van krijg.’

