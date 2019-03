Hap slik zeg: ‘We maken altijd genoeg om er de volgende dag ook nog van te eten’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres.

Naam: Ester (36)

Relatie: woont samen met Ingrid (36)

Beroep Ester: grafisch ontwerper

Beroep Ingrid: docent Frans

Geeft uit aan boodschappen: € 130 per week

Geeft uit aan uit eten gaan en bestellen: € 350 per maand

Deze week op het menu:

Maandag: lasagne met noten, spinazie en gorgonzola

lasagne met noten, spinazie en gorgonzola Dinsdag: de lasagne van gisteren

de lasagne van gisteren Woensdag: wraps met kidneybonen, maïs, tomaat en crème fraîche

wraps met kidneybonen, maïs, tomaat en crème fraîche Donderdag: de wraps van gisteren

de wraps van gisteren Vrijdag: eetclub: verse pompoensoep, bietencarpaccio, risotto met parmezaan en hemelse modder

eetclub: verse pompoensoep, bietencarpaccio, risotto met parmezaan en hemelse modder Zaterdag: Indiaas besteld: curry met linzen en rijst

Indiaas besteld: curry met linzen en rijst Zondag: Indiaas van gisteren

“In de supermarkt kom ik nooit, ik heb een hekel aan drukte en sjouwen. We bestellen onze boodschappen al jaren online, soms bij Albert Heijn en soms bij Jumbo. Dat hangt af van waar de bezorgkosten op dat moment lager zijn. Ik ben zuinig zonder te beknibbelen. Ik let op de aanbiedingen en koop zo veel mogelijk het huismerk, maar een goede fles wijn en fijne Franse kaasjes, dat moet kunnen. Mijn vriendin en ik houden allebei wel van koken, maar het is geen hobby of zo. We willen ‘s avonds niet uren in de keuken staan. Dus wisselen we elkaar af: de ene keer kook ik, de andere keer zij. We maken altijd genoeg om er de volgende dag ook nog van te eten. Dat bespaart geld én het zorgt ervoor dat we amper iets weggooien. En heel erg fijn: als we na een lange dag werken thuiskomen, hoeven we vaak alleen een maaltijd op te warmen.”

Kale kippen

“We proberen vegetarisch te eten. We zijn enorme dierenliefhebbers en kunnen het gewoon niet aanzien hoe er met vee wordt omgegaan. Soms stuit ik op social media per ongeluk op een filmpje van koeien die geschopt worden bij de slachter of zie ik kale kippen in zo’n krappe kooi. Daar lig ik dan echt wakker van. Eerst aten we alleen biologisch vlees, maar zelfs dat deugt eigenlijk niet. Waarom houden we überhaupt op zo’n grote schaal dieren? Als je erover nadenkt, is het ziek. Toch zijn mijn vriendin en ik niet veganistisch. We vinden het te lastig helemaal zonder kaas of andere melkproducten te leven. Ook gaan we graag uit eten, bijna elke week. We houden vooral van Aziatisch: Thais, Indiaas en Indisch. Hier in de buurt heb je een heel fijn Chinees restaurant. Niet zo’n traditionele, ze serveren er échte Aziatische gerechten. Ooit was het wel zo’n ouderwetse Chinees met een doorgeefluik, maar toen heeft de dochter het overgenomen van haar ouders en er een hippe Asian fusion-zaak van gemaakt.”

Grootste uitgave

“Met een aantal vriendinnen hebben we een eetclub en als wij aan de beurt zijn, pakken we echt uit. Minstens 5 gangen komen er op tafel mét bijpassende wijnen. Dat is trouwens wel onze grootste uitgave, ik denk dat we zeker € 200 per maand aan wijn kwijt zijn. Elke dag drinken is eigenlijk niet oké, maar als we na een drukke dag lekker in bad gaan om samen gezellig bij te praten, vinden we dat daar een wijntje bij hoort. Eigenlijk zijn we verslaafd. Binnenkort gaan we dat aanpakken. We stoppen met alcohol, want we willen zwanger worden. Nou ja, mijn vriendin, en ik ben solidair. Het bespaarde geld kunnen we mooi voor de kinderopvang opzijzetten. Ik schrok me rot toen ik er laatst achter kwam hoe duur dat is! Maar ach, als we ouders zijn, hebben we toch geen tijd meer om uit eten te gaan.”

