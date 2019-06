Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Ramona (36).

Naam: Ramona (36), verzorgende in een verpleeghuis

Relatie: single

Kinderen: dochter Zoé (8) en zoon Yessie (5)

Geeft uit aan boodschappen: € 70 per week

Deze week op het menu

Maandag: bietjes, gekookte aardappelen en tartaartjes

bietjes, gekookte aardappelen en tartaartjes Dinsdag: stamppot andijvie met spekjes

stamppot andijvie met spekjes Woensdag: stamppot van gisteren

stamppot van gisteren Donderdag: rijst met kip, champignons en ui

rijst met kip, champignons en ui Vrijdag: hutspot met rookworst

hutspot met rookworst Zaterdag: patatdag, dus patat en frikandellen uit de frituurpan

patatdag, dus patat en frikandellen uit de frituurpan Zondag: gebakken aardappelen, doperwten, wortels en speklapjes

“Als alleenstaande moeder heb ik niet zo veel te besteden, maar als je een beetje prijsbewust bent, is het goed te doen. Het zit ‘m in simpele dingen. Een zak aardappelen kost bijvoorbeeld niks. Soms kom ik kennissen in de supermarkt tegen van wie ik weet dat ze ook niet zwemmen in het geld, en zie ik in hun mandje zo’n zak voorgeschilde krieltjes liggen. Zonde van het geld, denk ik dan, schil het zelf gewoon even. Of ze leggen allemaal flessen frisdrank op de kassaband. Wij drinken thuis water, dat is gratis. Zoé en Yessie zijn niet anders gewend en het is nog beter voor hun tanden ook.”

Rib uit mijn lijf

“Mijn grootste uitgave bij de supermarkt is er één waarvoor ik me wel een beetje schaam: sigaretten. Ik kom er maar niet vanaf. Zelfs tijdens mijn zwangerschappen heb ik doorgerookt, maar wel veel minder hoor, ik stak er toen maximaal 5 per dag op. Niet goed, ik weet het. Die sigaretten kosten me een rib uit mijn lijf, ze zijn zo verschrikkelijk duur tegenwoordig. Ik moet ermee stoppen, maar ik heb de wilskracht niet. Sinds mijn ex wegging, sta ik er alleen voor en dat is best pittig. Mijn kinderen zijn mijn alles, ik wil het graag goed doen voor ze. Dus werk ik hard zodat er genoeg geld is, en besteed ik al mijn vrije tijd aan het huishouden en maak ik het thuis schoon en gezellig. Dat doe ik met liefde, maar het geeft wel stress. En daarom kan ik niet zonder dat sigaretje. Roken is mijn verwenning, mijn ontspanning.”

Stamppot en spelletje

“Voor Zoé en Yessie vind ik het belangrijk dat we gezond eten. Dus maak ik vaak stamppotten: die zitten vol groenten, zijn goedkoop en makkelijk te maken. Dat laatste is belangrijk, want ik werk 4 dagen per week en ik heb geen zin om uren in de keuken te staan. Stamppot is supereenvoudig, het kan allemaal in 1 pan: aardappelen, andijvie of hutspot erbovenop en een rookworst, klaar! En ik kan gezellig met de kinderen een spelletje doen terwijl het eten pruttelt.”

Lees ook

Hap slik zeg: ‘Door aanbiedingen zetten we dingen op tafel die we normaal nooit zouden eten’

Volkorenbrood

“‘s Ochtends krijgen de kinderen eerst een sneetje brood met hartig beleg voordat ze er een met hagelslag of chocopasta mogen. Ik koop altijd volkorenbrood, want dat is het gezondst. Soms klagen Zoé en Yessie: klasgenootjes krijgen limo mee, of witte bolletjes voor de lunch. Maar ik laat me niet chanteren. ‘Dat moeten die ouders zelf weten,’ antwoord ik. Het enige argument waar ik geen weerwoord op heb is: ’Maar jij rookt mama, dat is pas slecht.’ ‘Jullie hebben helemaal gelijk,’ beaam ik dan. ‘Begin er nooit aan!’”

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 25. Deze editie ligt van 19 t/m 25 juni 2019 in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock