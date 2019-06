Hap slik zeg: ‘Sinds mijn reis door Azië kook en eet ik ayurvedisch’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Martine (43).

Naam: Martine (43)

Relatie: woont samen met Rutger (48)

Kinderen: dochter Moosje (2)

Beroep Martine: leefstijlcoach

Beroep Rutger: bedrijfsleider in een café

Geeft uit aan boodschappen: ruim € 100 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 150 per maand

Deze week op het menu

Maandag: maaltijdsoep met brood en salade

maaltijdsoep met brood en salade Dinsdag: courgetti met koriander-cashewpesto en witte bonen

courgetti met koriander-cashewpesto en witte bonen Woensdag: zalm met bloemkoolsteaks en avocado

zalm met bloemkoolsteaks en avocado Donderdag: zuurkoolstamppot met goede worst

zuurkoolstamppot met goede worst Vrijdag: risotto met doperwten en rucola

risotto met doperwten en rucola Zaterdag: burgers van zoete aardappel en maïs met bindsla, avocado en tomaat

burgers van zoete aardappel en maïs met bindsla, avocado en tomaat Zondag: bouillon en langzaam gegaarde procureur met gember, sinaasappel, tijm en basmatirijst

“Tijdens een reis door Azië werd ik geveld door denguekoorts. Wat voelde ik me ellendig. De Chinese familie die het guesthouse runde, zag dat ik fruit haalde voor mezelf en waarschuwde me. Ik kon volgens de ayurveda beter andere vruchten eten: ‘Jij hebt juist verkoelend voedsel nodig.’ Dat vond ik een interessant gegeven en ik ben me erin gaan verdiepen. De ayurveda, een traditionele gezondheidsleer uit India, zegt dat iedereen uniek is en dat je moet kijken naar wat voor een type je bent: lucht, vuur of aarde. Een luchttype kan beter anders eten dan een aardetype.”

Pepers? Nee!

“Ik als vuurmens heb verkoelende producten nodig, ik kan niet goed tegen pepers, überhaupt niet tegen hitte en ik krijg snel zonne-uitslag. Sinds die tijd kook en eet ik ayurvedisch. Ik eet veel komkommer, courgette en avocado. Het leuke is dat je natuurlijke voorkeur voor bepaald voedsel vaak te maken heeft met wat goed voor je is. Ayurveda is echt luisteren naar jezelf, want je lichaam geeft aan wat je nodig hebt. Het is trouwens best ingewikkeld om voor een heel gezin met verschillende types te koken: ik ben vuur en lucht, mijn dochter is vuur en aarde en mijn vriend is lucht en aarde. Gelukkig heb ik genoeg recepten die goed zijn voor ons allemaal.”

Moosje eet alles

“Ayurvedisch eten is vrij goedkoop omdat we weinig vlees eten. Elke zaterdag doen we inkopen bij onze vaste adressen op de Noordermarkt in Amsterdam. Brood bij Wims, kaas en zuivel bij de Het Kaasboertje en groenten en fruit bij de kraam van De Sterregaard, een biologisch-dynamische fruitteler. We zijn zo een uur bezig. Moosje geniet ervan. Ze roept enthousiast ‘sant, sant!’ als we in de buurt van de broodkraam komen, waar ze altijd een croissantje krijgt. Ze houdt van eten en krijgt overal wat. Moosje eet alles behalve sla. Laatst op vakantie at zij in een restaurant gewoon de hele avond gezellig met ons mee te eten. Best bizar voor een peuter. Ze houdt zelfs van curry’s en andere gerechten met specerijen die ik graag maak.”

Koken als meditatie

“Na de markt drinken we koffie bij het café waar Rutger werkt. ’s Middags duik ik vaak rond 2 uur de keuken al in, dan maak ik bijvoorbeeld een stoofpot die uren op moet staan. Moosje zit op het aanrecht terwijl ik kook en helpt me met wassen, snijden of proeven. Ze neemt hapjes en zegt ‘dat is zoet, mama.’ Of zuur. Of zout. Koken ontspant me, het is een soort meditatie. Ik houd ook van de gezelligheid eromheen, ik heb niet voor niks altijd in de horeca gewerkt. Als je kookt, maak je van niks iets én je verwent je gezin en je gasten. Lekker eten bereiden voor anderen is een manier van liefde geven.”

